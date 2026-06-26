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Urteil zum Weihnachtsmarkt-AnschlagHöchststrafe, Tränen und eine technische Panne

Lesezeit: 3 Min.

Sicherheitskräfte führen Taleb A. am 26. Juni in den Gerichtssaal in Magdeburg.
Sicherheitskräfte führen Taleb A. am 26. Juni in den Gerichtssaal in Magdeburg. RONNY HARTMANN/AFP

Taleb A. wird wegen des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest – und kämpft bei der Urteilsverkündung mit Tonproblemen.

Von Iris Mayer, Magdeburg

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Sie haben Fotos mitgebracht, Porträts im schwarzen Rahmen aufgestellt. Und so können im Gericht auf den Bänken der Nebenklage alle noch einmal die Gesichter derjenigen sehen, die nicht mehr am Leben sind. Sechs Menschen hat Taleb A. am 20. Dezember 2024 bei seiner Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt ermordet, Hunderte schwer an Körper und Seele verletzt, als er mit voller Absicht durch die Gassen des Weihnachtsmarktes bretterte.

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Prozess in Magdeburg
:„Es wäre uns wichtig zu wissen, dass er nie wieder rauskommt“

So gut wie kein Wort des Bedauerns hat Taleb A. gesagt zu den Angehörigen und Opfern seiner Amokfahrt am 20. Dezember 2024 in Magdeburg. Für die Nebenkläger war das nur schwer zu ertragen, und sie wissen: Nach dem Urteil ist ihr Albtraum nicht vorbei.

SZ PlusVon Iris Mayer

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