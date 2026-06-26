Taleb A. wird wegen des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest – und kämpft bei der Urteilsverkündung mit Tonproblemen.

Sie haben Fotos mitgebracht, Porträts im schwarzen Rahmen aufgestellt. Und so können im Gericht auf den Bänken der Nebenklage alle noch einmal die Gesichter derjenigen sehen, die nicht mehr am Leben sind. Sechs Menschen hat Taleb A. am 20. Dezember 2024 bei seiner Todesfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt ermordet, Hunderte schwer an Körper und Seele verletzt, als er mit voller Absicht durch die Gassen des Weihnachtsmarktes bretterte.