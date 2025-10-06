Auch nach erneuter Prüfung übernimmt die Bundesanwaltschaft das Verfahren um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt nicht. Es gebe keinen Staatsschutzbezug, der einen solchen Schritt rechtfertigen würde, erklärte ein Sprecher der obersten Anklagebehörde in Deutschland. Diese gehe nach wie vor davon aus, dass der Beschuldigte aus persönlicher Frustration gehandelt habe über Unrecht, das ihm aus seiner Sicht widerfahren sei, so ein Sprecher. Mitte August hatte die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen-Anhalt Anklage gegen Taleb A. erhoben, einen 50 Jahre alten Arzt aus Saudi-Arabien. Ihm wird vorgeworfen, im 2024 mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt von Magdeburg gerast zu sein. Dabei wurden sechs Menschen getötet, mehr als 300 wurden zum Teil schwerst verletzt. Gegen A. wird nun wohl im Oktober am Landgericht Magdeburg verhandelt. Wie ein Sprecher des Magdeburger Landgerichts am Montag mitteilte, wird das Gericht nach derzeitigem Stand frühestens am 13. Oktober über die Eröffnung des Verfahrens entscheiden. Termine für eine mögliche Hauptverhandlung seien ab dem 22. Oktober vorgesehen. Ob der Prozess aber tatsächlich am 22. Oktober startet, sei noch offen.