Der Tatverdächtige Taleb al-A. war mit einem Mietwagen durch eine Lücke in der Absperrung auf den Weihnachtsmarkt gelangt. Es gehe nun auch darum, wieso Flucht- und Rettungswege – entgegen dem Sicherheitskonzept des Veranstalters – nicht mit Stahlketten gesichert gewesen seien. „Solche Stahlketten sollten Betonblocksperren auf größere Entfernung verbinden. Sie sollten das flexible Öffnen für Durchfahrten von Rettungskräften und Feuerwehr ermöglichen“, erklärte das Innenministerium.

Die Betonblöcke, welche zur Sicherung des Weihnachtsmarktes dienen sollten, wurden am 27. Dezember bereits abgebaut. (Foto: Heiko Rebsch/dpa)

Neben den Ermittlungen zum Anschlag wird auch nach möglichen Fehlern in der Polizeiarbeit gesucht. Laut dem Innenministerium sah die Einsatzkonzeption neben Präsenzstreifen auch Fahrzeuge mit Eingreifkräften an vier Standorten um den Weihnachtsmarkt vor.

Durch die Positionierung in der Nähe von einigen Zugängen zum Weihnachtsmarkt sollte demzufolge die Möglichkeit bestehen, gegebenenfalls mobile Sperren errichten zu können. Doch nach dem jetzigen Stand der Aufarbeitung befand sich ein Fahrzeug in einer Parkbucht für Taxen und damit nicht an dem vorgesehenen Standort. „Warum dies so war, ist Gegenstand der weiteren Aufarbeitung“, so eine Sprecherin des Innenministeriums.

Zweifel an al-A.s Eignung als Mediziner

Der mutmaßliche Attentäter von Magdeburg, Taleb al-A., arbeitete als Arzt in der Psychiatrie. Die Behörden haben inzwischen Zweifel an seiner Eignung für diesen Beruf. Al-a. soll seine Zulassung als Arzt verlieren, das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

In einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung hieß es bereits kurz nach dem Anschlag, dass Kollegen al-A. „Dr. Google“ genannt haben sollen, vor jeder gestellten Diagnose habe er im Internet nachschauen müssen. Zudem habe er mehrfach falsche Medikamente verschrieben. Es habe auch Hinweise an die Klinikleitung gegeben.

Da die Ermittlungen noch laufen, soll al-A.s Approbation zunächst ruhen. Es handelt sich um eine vorübergehende Maßnahme, die dazu bestimmt ist, in unklaren Fällen oder Eilfällen einem Arzt die Ausübung seiner Tätigkeit für die Dauer eines schwebenden Strafverfahrens zu untersagen. Parallel wird das Entzugsverfahren geführt. Sobald ein gerichtliches Ergebnis vorliegt, soll über die endgültige Entziehung der Approbation entschieden werden. Der Tatverdächtige, der aus Saudi-Arabien stammt, befindet sich in Untersuchungshaft.

In Berlin richtet sich der Blick auf Konsequenzen in der Migrationspolitik

Es ist Wahlkampf in Deutschland: Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz forderte ein härteres Vorgehen gegen Täter mit Migrationshintergrund. „Wir sind im Umgang mit den Feinden unserer Demokratie einfach nicht konsequent genug. Wir dulden zu viele Menschen in Deutschland, die sich nicht integrieren wollen“, schreibt der CDU-Chef in seinem E-Mail-Newsletter „MerzMail“. Ausweisungen müssten auch möglich sein, wenn keine Straftatbestände festgestellt seien, verlangte Merz.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) machte im Interview mit dem Nachrichtenportal „t-online“ deutlich, dass er eine Aufarbeitung des Handelns der Behörden vor dem Anschlag erwartet. „Offensichtlich gab es über die Jahre immer wieder Hinweise auf den Mann. Meine Erwartung ist klar: Jetzt muss sehr genau geprüft werden, ob es Versäumnisse bei den Behörden in Sachsen-Anhalt oder auf Bundesebene gegeben hat. Da darf es keine falsche Zurückhaltung geben.“

Trauer in Magdeburg: Fünf Menschen kamen bei dem Anschlag am 20. Dezember ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt. (Foto: JENS SCHLUETER/AFP)

Weihnachtsmarkt wird abgebaut

Unterdessen hat der Abbau des Magdeburger Weihnachtsmarktes begonnen. Händler und Fahrgeschäftsbesitzer luden ihre Hütten und große Einzelteile auf Anhänger. Nur wenige Meter entfernt legten viele Menschen auch eine Woche nach dem Anschlag weiterhin Blumen, Kerzen und Kuscheltiere im Gedenken an die Opfer ab.

Der Bundesopferbeauftragte Pascal Kober erklärte, zahlreiche Betroffene des Anschlags seien inzwischen kontaktiert worden und hätten Unterstützungsangebote erhalten. Man arbeite zudem mit Hochdruck daran, auch diejenigen Betroffenen ausfindig zu machen, die man bisher nicht kenne, so Kober. „Wir wollen ihnen sagen: Der Staat steht an ihrer Seite.“