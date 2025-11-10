Wegen Diskussionen um das Sicherheitskonzept erhält der Magdeburger Weihnachtsmarkt vorerst keine Genehmigung. Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) informierte am Montagabend den Stadtrat in einer Sondersitzung darüber, wie die Stadt mitteilte. Im vergangenen Dezember hatte ein Mann bei seiner Amokfahrt mit einem SUV über den Magdeburger Weihnachtsmarkt sechs Menschen getötet und Hunderte verletzt. Der Prozess gegen den Beschuldigten Taleb A. begann ebenfalls am Montag in Magdeburg. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hatte berichtet, dass die Stadt Magdeburg zum Schutz des Weihnachtsmarktes in diesem Jahr nur Sperren für Autos mit einem Gewicht von bis zu 3,5 Tonnen aufstellen könne. Schwereren Fahrzeugen wie Lkw oder Transporter solle die Fahrt lediglich erschwert werden, erst 2026 sei ein stärkerer Schutz geplant. Der Stadt fehle wegen bürokratischer Vorgaben die Zeit, dieses Jahr für einen Schutz vor schwereren Fahrzeugen zu sorgen, so der MDR. Demnach kritisierten Linke, SPD und Gartenpartei im Stadtrat, dass die Stadt für ein detailliertes Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt zu viel Zeit habe vergehen lassen.