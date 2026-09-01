Mit einem Festgottesdienst im Magdeburger Dom haben Vertreter von Kirchen, Politik und Gesellschaft am Dienstag die Wiederbeisetzung von Kaiser Otto I. (912-973) begangen. Ein neuer Sarg für Otto I., der auch „der Große“ genannt wird, war notwendig geworden, weil nach Öffnung des historischen Steinsarkophags bei Restaurierungsarbeiten irreparable Beschädigungen an dem darin befindlichen mittelalterlichen Holzsarg festgestellt worden waren. An dem Gottesdienst nahmen der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer, der katholische Magdeburger Bischof Gerhard Feige, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) sowie Kulturstaatsminister Wolfram Weimer teil.