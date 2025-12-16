Ein wegen möglicher Anschlagspläne in Magdeburg festgesetzter 21-Jähriger ist nach Behördenangaben zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Das erklärte Birgit Specht, Direktorin des Landeskriminalamtes, bei einer Pressekonferenz. Am vergangenen Donnerstag sei eine Information des Bundeskriminalamtes bei den Landesbehörden eingegangen.Der 21-Jährige sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Der Mann aus Zentralasien war am Freitag in Magdeburgin polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben des Innenministeriums sollte dadurch ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden. Er war im Juni 2024 mit einem Visum nach Deutschland eingereist und hatte im März eine Ausbildung zum Pflegefachmann begonnen. Das Innenministerium bereitet eine Abschiebung vor.