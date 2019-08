6. August 2019, 17:30 Uhr Brandanschlag in Magdeburg Nichts zu sehen

"Mich mögen doch alle": Hussam Y. (links) mit seiner Familie vor dem Haus in Magdeburg, wo im Februar der Brandanschlag verübt wurde.

In Magdeburg gab es im Februar einen Brandanschlag auf eine syrische Familie. Die Polizei ermittelt in viele Richtungen - nur nicht da, wo sie etwas finden könnte.

Von Annette Ramelsberger

Die Kinder schliefen längst. Ihre Mutter hatte sie um acht ins Bett gebracht, am nächsten Morgen mussten sie ja in die Schule. Auch Hussam Y. und seine Frau waren an diesem Sonntagabend im Februar schon zu Bett gegangen. Er ist Syrer, ein drahtiger Mann mit starken Händen, Steinmetz von Beruf. Aber der 36-Jährige braucht Krücken, seit ihm vor Jahren das linke Bein amputiert worden ist. Er legt die Krücken neben sein Bett.

Dann wurde er von einer Explosion geweckt. Erst ...