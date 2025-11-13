Manchmal entscheiden Kleinigkeiten darüber, ob jemand zum Opfer wird. Im vergangenen Jahr, am Freitag vor Heiligabend gegen 18 Uhr, besuchte die Anwältin Julia Hartwig mit ihrer Tochter den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Um kurz nach 19 Uhr tötete Taleb A. dort sechs Menschen und verletzte Hunderte, als er mit einem SUV in Schlangenlinien über das Gelände fuhr. Dass Hartwig und ihre Tochter da schon wieder zu Hause waren: „Reiner Zufall“, sagt sie bei einem Treffen in ihrer Kanzlei in der Magdeburger Innenstadt. „Freunde hatten kurzfristig abgesagt, deswegen sind wir nur kurz geblieben.“