Von Markus Balser, Lena Kampf und Christoph Koopmann

Als Taleb al-A. am 20. Dezember um 19.02 Uhr den gemieteten BMW in die Märchengasse des Magdeburger Weihnachtsmarktes lenkt, weiß die Polizei von ihm. Viel sogar. Nur nicht, was er jetzt vorhat. In mindestens vier Bundesländern hatte sich die Polizei schon mit ihm beschäftigt. 2014 war er in Rostock zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er mit einer Gewalttat gedroht hatte, und erst am Tag vor der Tat wurde sein Einspruch gegen eine Geldstrafe für den Missbrauch einer Notrufnummer verworfen. Sechsmal hat der Bundesnachrichtendienst aus Taleb al-A.s Heimatland Saudi-Arabien Hinweise auf Tweets bekommen, in denen er mit Gewalt droht. Achtmal hat sich das Bundeskriminalamt (BKA) mit dem Mann beschäftigt. Auch das Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehr­zentrum (GETZ) von Bund und Ländern soll sich 2021 einmal mit ihm befasst haben, allerdings wohl als potenzielles Opfer von Spionage. Deshalb kannte auch der Verfassungsschutz seinen Namen. Auch bei der Bundespolizei tauchte er im System auf.