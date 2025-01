Von Markus Balser, Lena Kampf, Christoph Koopmann und Melissa Yesil, Berlin

Am 17. Juni 2022 geht eine Meldung aus dem Vereinigten Königreich beim Bundeskriminalamt ein. Ob man Erkenntnisse zu einem gewissen Taleb al-A. habe, will die britische National Crime Agency von den Deutschen wissen. Denn dieser al-A. habe auf Twitter damit angegeben, Menschen ins Vereinigte Königreich geschleust zu haben, damit sie dort ausgebeutet werden könnten. Das BKA fragt rum, beim Landeskriminalamt in Sachsen-Anhalt, wo der Mann gemeldet ist, beim LKA in Mecklenburg-Vorpommern, wo er mal gelebt hat.