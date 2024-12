Entsetzen nach dem mutmaßlichen Anschlag von Magdeburg: An diesem Samstag wird der Bundeskanzler an den Tatort fahren. „Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen“, schrieb Olaf Scholz am Freitagabend auf der Plattform X und sprach von „bangen Stunden“, die man nun durchlebe. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger.“