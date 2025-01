Von Iris Mayer, Magdeburg

Ein Summen ist es am Ende. „Amazing Grace“ aus tausend Kehlen auf dem Alten Markt in Magdeburg. Ein Summen, so andächtig, so würdevoll und getragen an einem Tag, an dem die Magdeburger an die große Zerstörung im Zweiten Weltkrieg erinnern. Genau 80 Jahre ist es her, dass alliierte Bomber die Stadt in Schutt und Asche legten. Jedes Jahr singen die Magdeburger zum Gedenken auf dem Alten Markt gemeinsam Friedenslieder.