Fabian Fellmann, Washington

Mit Protz hat Donald Trump keinerlei Mühe, im Gegenteil. Die goldenen Rolltreppen im 202 Meter hohen Trump Tower in Manhattan, die zu seinem überladenen Penthouse in den oberen Etagen führen, waren ein wesentlicher Teil seiner Selbstvermarktung als milliardenschwerer und erfolgreicher New Yorker Unternehmer, die Grundlage für seinen politischen Aufstieg. Inzwischen hält der 78 Jahre alte künftige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Hof in seinem Palast in Mar-a-Lago. Der golden ausgeschmückte Ballsaal aus den Roaring Twenties ist ein ebenso passender Hintergrund.