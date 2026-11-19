Eben erst hat der Techgigant die republikanischen Kandidaten im Wahlkampf mit fast einer halben Milliarde Dollar unterstützt. Jetzt wendet er sich den Demokraten zu, die Untersuchungen gegen ihn angekündigt haben.

Elon Musk, der Besitzer von Space-X und Tesla, ist zurzeit in China. Er gehört zu einer Delegation von Wirtschaftsführern, die Donald Trump auf dessen Asienreise begleiten. Deshalb nahm Musk am Mittwoch nur virtuell an einer Veranstaltung der New York Times mit Politikern und Wirtschaftsführern in Manhattan teil.