Donald Trump, wo man hinschaut: in Rambo-Pose mit schwerer Waffe, als König neben furchteinflößenden Adlerköpfen, als gelbe Quietscheente made in China. Der Präsident ist allgegenwärtig in der Halle des Kongresshotels von Grapeville, Texas, wo sich die Konservativen zur großen Jahreskonferenz treffen, der „Conservative Political Action Conference“ (CPAC).