Donald Trump, wo man hinschaut: in Rambo-Pose mit schwerer Waffe, als König neben furchteinflößenden Adlerköpfen, als gelbe Quietscheente made in China. Der Präsident ist allgegenwärtig in der Halle des Kongresshotels von Grapeville, Texas, wo sich die Konservativen zur großen Jahreskonferenz treffen, der „Conservative Political Action Conference“ (CPAC).
Maga-Bewegung und IrankriegTrumps Anhänger warnen vor der eigenen Spaltung
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Ein neuer Krieg? US-Präsident Donald Trump hatte eigentlich das Gegenteil versprochen, das stellt die Maga-Bewegung vor ein Dilemma. Wie sie damit umgeht, lässt sich beim großen Jahrestreffen der Konservativen in Texas beobachten.
Von Charlotte Walser, Grapeville, Texas
USA:Unter Trumps Stammwählern rumort es
Iran-Krieg und steigende Benzinpreise lassen so manchen Anhänger an seinem Präsidenten zweifeln. In den Südstaaten holen viele die Trump-Fahne ein, einige üben auch offen Kritik.
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