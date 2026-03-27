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Maga-Bewegung und IrankriegTrumps Anhänger warnen vor der eigenen Spaltung

Lesezeit: 5 Min.

„Perser für Trump“. Nima Poursohi (Mitte) und weitere Trump-Anhänger demonstrieren ihre Unterstützung des Irankriegs. Andere sind nicht so begeistert.
„Perser für Trump“. Nima Poursohi (Mitte) und weitere Trump-Anhänger demonstrieren ihre Unterstützung des Irankriegs. Andere sind nicht so begeistert. Callaghan O'Hare/Reuters

Ein neuer Krieg? US-Präsident Donald Trump hatte eigentlich das Gegenteil versprochen, das stellt die Maga-Bewegung vor ein Dilemma. Wie sie damit umgeht, lässt sich beim großen Jahrestreffen der Konservativen in Texas beobachten.

Von Charlotte Walser, Grapeville, Texas

Donald Trump, wo man hinschaut: in Rambo-Pose mit schwerer Waffe, als König neben furchteinflößenden Adlerköpfen, als gelbe Quietscheente made in China. Der Präsident ist allgegenwärtig in der Halle des Kongresshotels von Grapeville, Texas, wo sich die Konservativen zur großen Jahreskonferenz treffen, der „Conservative Political Action Conference“ (CPAC).

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