Am Anfang war „Der Pate“. Der Roman von Mario Puzo und insbesondere der 1972 in die Kinos gekommene Film von Francis Ford Coppola prägen bis heute das Bild von der Mafia. Mächtig, brutal, rachsüchtig, grausam, aber manchmal auch ritterlich oder gar romantisch, mit Sinn für Familie und Traditionen. Marlon Brandos Interpretation des Don Vito Corleone geriet dermaßen stilbildend, dass sich reale Mafiosi daran orientierten. Sie wollten genauso souverän, stilvoll und cool erscheinen wie der Boss aus dem Hollywood-Streifen.