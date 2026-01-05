Für mich ist der Coup von Caracas, diese Absetzung eines Präsidenten, die nicht von innen, sondern von außen herbeigeführt wurde, immer noch eine ziemlich unwirkliche Geschichte.

Ja, man hat die unscharfen Bilder aus der Hauptstadt von Venezuela gesehen, die US-Helikopter, die im Schutz der Dunkelheit unterwegs waren, um Nicolás Maduro zu holen. Ja, man hat Donald Trump bei der Pressekonferenz in dessen Privatresidenz Mar-a-Lago zugeschaut und die offiziellen Bilder des Weißen Hauses gesehen, die ihn und seine Leute während der nächtlichen Operation zeigen. Und ja, man hat Maduro auf ein paar unscharfen Fotos und Videoschnipseln gesehen, die die amerikanische Regierung lanciert hat.

Diese unwirkliche Geschichte hat sich am Samstag und Sonntag in rasendem Tempo entfaltet. Als Wochenend-Chef der Süddeutschen Zeitung hatte ich eines der turbulentesten Wochenenden der letzten Jahre zu steuern, bei dem die ganze Kraft der Redaktion gefragt war. 20 Nachrichten, Analysen, Kommentare und Reportagen, dazu Dutzende von Liveblog-Einträgen sind seit den ersten Meldungen am frühen Samstagmorgen entstanden. Verfasst von unseren Korrespondenten in den USA und Lateinamerika, von Kolleginnen und Kollegen in Brüssel, Berlin und in der SZ-Zentrale in München, und aufbereitet von unseren Foto- und Grafikexperten.

Wer die dramatischen Ereignisse der letzten beiden Tage noch einmal nachlesen will, dem sei die Reportage unserer drei Korrespondenten Jan Heidtmann, Peter Burghardt und Boris Herrmann empfohlen, mit dem vielsagenden Titel „Vergesst die Welt von gestern“. Und wer verstehen will, worum es Trump wirklich geht (nämlich nicht um die Eindämmung des Drogenhandels), dem sei das mit Grafiken und Bildern aufwändig erzählte Stück von unserem Lateinamerika-Experten Benedikt Peters und unserer Visual-Expertin Elisa von Grafenstein ans Herz gelegt: „Geopoltik, Macht, Öl“.

An diesem Montag wird diese unwirkliche Geschichte nun ein wenig konkreter, wenn Nicolás Maduro und seine Frau in New York erstmals einem Richter vorgeführt werden, dem 92-jährigen Alvin Hellerstein. Erstmals nach seiner Gefangennahme wird man dann wohl den bisherigen Präsidenten von Venezuela sehen können, nicht bloß auf den bewusst lancierten Bildern der US-Regierung, die ihn als gedemütigten Mann inszenieren sollen. Man darf gespannt sein, was Maduro sagen wird – und was Trump daraus machen wird.

Maduro soll heute das erste Mal vor Gericht erscheinen. Laut Anklageschrift des US-Justizministeriums sollen Nicolás Maduro und seine Frau Cilia Flores ihre politische Macht genutzt haben, um „tausende Tonnen von Kokain“ in die USA zu schmuggeln. Regierungstreue Gangs sollen in ihrem Auftrag Morde begangen haben. Wie Maduro in New York ankam. Zum Artikel (SZ Plus)

Das Mullah-Regime ist unter Druck – nun droht Trump. Die Proteste in Iran sind dieses Mal von konservativen Männern ausgegangen, die bisher als eher regimetreu galten. Nun haben sich Studenten daruntergemischt, für Irans Obersten Führer Ali Chamenei ist das eine Bedrohung. US-Präsident Trump hat Chamenei gedroht, sollte er die Proteste gewaltsam niederschlagen – es sind bereits mindestens 15 Menschen gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Wer ist CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann? Morgen findet die Winterklausur der CSU in Kloster Seeon statt. CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Hoffmann, ist der breiten Bevölkerung oft noch nicht bekannt, in der Fraktion aber ist er beliebt, die Abgeordneten der CSU vertrauen ihm, er gilt als Brückenbauer zur SPD. In Seeon fordert die CSU unter anderem eine „Abschiebeoffensive“ und die Rückkehr zur Atomkraft. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie die Menschen in West-Berlin sechs Tage ohne Strom ausharren. Zehntausende Berlinerinnen und Berliner sitzen seit Samstag in dunklen Wohnungen. Erst am Donnerstag soll es wieder Strom geben. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner spricht von „Terrorismus“ einer linksextremistischen Gruppe. Die Menschen helfen sich untereinander. Zum Artikel

Trump zweifelt ukrainischen Angriff auf Putin-Residenz an. Der US-Präsident macht eine Kehrtwende und sagt, er glaube nicht, dass es einen solchen Angriff gegeben habe. Vor einer Woche hatte Trump noch mit Putin telefoniert und anschließend die angebliche Attacke kritisiert. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

