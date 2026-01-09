Zu den gesammelten Unklarheiten der Lage in Venezuela ist jetzt noch eine weitere hinzugekommen: War der Ex-Präsident des Landes Nicolás Maduro in Wahrheit Kolumbianer? Diese Frage stellen sich lokale Medien in Cúcuta gerade wieder einmal. Als Kind jedenfalls war Maduro häufig in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta bei seiner Tante zu Besuch.
Politisches Chaos in Venezuela„Maduro ist nicht da. Der ist gerade in New York“
Lesezeit: 4 Min.
In Caracas werden politische Gefangene freigelassen, gleichzeitig wachen Schlägertrupps der Regierung über die Ruhe auf den Straßen. Die Lage in Venezuela ist undurchsichtig – nur eines ist sicher: der Aufenthaltsort des gestürzten Maduro.
Von Jan Heidtmann, Cúcuta, Kolumbien
