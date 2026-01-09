Zu den gesammelten Unklarheiten der Lage in Venezuela ist jetzt noch eine weitere hinzugekommen: War der Ex-Präsident des Landes Nicolás Maduro in Wahrheit Kolumbianer? Diese Frage stellen sich lokale Medien in Cúcuta gerade wieder einmal. Als Kind jedenfalls war Maduro häufig in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta bei seiner Tante zu Besuch.