Drei etwa gleich große Gruppen haben sich am Morgen danach vor dem Metropolitan Detention Center in Brooklyn versammelt. Die erste Gruppe, das sind die Demonstranten, die gegen die Einlieferung des jüngsten Gefängnisinsassen aus Venezuela protestieren. Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um die Polizisten, die auf die Demonstranten aufpassen. Und dann sind da noch die Reporter, die über die Anwesenheit der ersten beiden Gruppen berichten. Insgesamt mögen das etwa einhundert Leute sein. Alle früh auf den Beinen, weil Nicolás Maduro am Vortag eine unfreiwillige Reise nach New York City unternommen hat.

Ein älterer Herr, der eine Venezuela-Fahne mit sich führt, sagt auf Spanisch, er kenne Maduro persönlich, „sehr anständige Person“. Die Demonstranten skandieren: „The biggest threat in the world today? Donald Trump and the USA.“ Jemand hält ein Plakat in die Luft, auf dem steht: „Free Nicolás Maduro“.

Das hätte sich der Mann, den man jetzt wohl den Ex-Präsidenten von Venezuela nennen muss, bis vor wenigen Tagen wohl auch nicht träumen lassen, dass er in den USA einmal als Märtyrer gefeiert wird. Wer sich in Venezuela auch nur ein klein wenig auskennt, der weiß, dass es an dem diktatorischen Maduro-Regime, unter dem dieses Land von 2013 bis mindestens vorgestern litt, nichts, aber auch gar nichts zu beschönigen gibt. Allerdings haben die Umstände dieser Festnahme aus dem wohl übelsten lateinamerikanischen Autokraten dieses Jahrhunderts über Nacht auch ein Entführungsopfer von Donald Trump gemacht. Und das veranlasst zumindest dieses Grüppchen von zwei bis drei Dutzend größtenteils jungen New Yorkern zu Solidaritätsbekundungen mit Maduro.

Maduro wünscht „ein frohes neues Jahr“

Irgendwo da drin in diesem Betonklotz, bei dem es sich um eines der größten Bundesgefängnisse der Vereinigten Staaten handelt, und das die Ortskundigen unter dem Namen M.D.C. kennen, befinden sich jetzt also Nicolás Maduro und seine Frau Cilia Flores. Sie waren am Samstagabend per Helikopter hier hergebracht worden, nachdem sie zuvor von einem US-Spezialeinsatzkommando in Caracas festgenommen und über Guantánamo in die USA ausgeflogen worden waren. Bei der nächtlichen Ankunft in Brooklyn hatte sich hier zunächst eine Gruppe von Exil-Venezolanern eingefunden, um die Verhaftung ihres Ex-Präsidenten zu feiern.

Kleine Gemeinheit am Rande: Falls der prominente Insasse in seiner Zelle ein Fenster mit Meerblick haben sollte, wovon eher nicht auszugehen ist, dann könnte er die Freiheitsstatue auf der anderen Seite der Bucht sehen. Nur einen Block von diesem Gefängnis entfernt befindet sich auch das „Liberty View Hotel“.

In einem Videoschnipsel von seiner Ankunft im M.D.C. trug Maduro eine etwas seltsame Mütze sowie Badelatschen und Handschellen. Als er von Beamten der US-Drogenpolizei DEA über einen Teppich mit der Aufschrift „Rule of Law“ geführt wurde, wünschte er allen: „Good night and a Happy New Year.“

Es kann allerdings gut sein, dass die guten Nächte und fröhlichen Jahre dieses Mannes gezählt sind. Falls Maduro, 63, in New York in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen werden sollte, dann kann es gut sein, dass er den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen muss.

Experten: Vorwürfe gegen Maduro nicht aus der Luft geholt

Nur wenige Stunden, nachdem Trump am Samstag die Festnahme Maduros und seiner Frau verkündet hatte, postete die US-Justizministerin Pam Bondi auf Social Media eine 25 Seiten lange Anklageschrift. Darin werden die beiden zusammen mit Maduros Sohn aus erster Ehe – Nicolás Maduro Guerra, genannt: Nicolasito – sowie drei weitere Personen des „Narco-Terrorismus“ beschuldigt. Sie sollen eine kriminelle Vereinigung gebildet haben, welche mit Drogen handelte, die zuvor von den venezolanischen Behörden beschlagnahmt worden waren. Kern der Anklage gegen Maduro ist der Vorwurf, er habe seine „illegale Regierungsmacht“ dafür genutzt, um „tausende Tonnen von Kokain“ in die USA zu schmuggeln. Dabei sollen Maduro und seine Frau der Anklageschrift zufolge auch regierungstreuen Gangs, sogenannten „colectivos“, befohlen haben, Entführungen und Morde zum Schutz ihrer Drogengeschäfte durchzuführen.

Auch wenn Trump am Samstag in Mar-a-Lago keinen Hehl daraus machte, dass es ihm letztlich um das venezolanische Erdöl geht und weniger um die Bekämpfung des Drogenhandels oder gar um ein gerechteres Venezuela, so sind die mutmaßlichen kriminellen Machenschaften des Maduro-Clans nach Meinung von Experten nicht völlig aus der Luft geholt.

Maduro wurde bereits im Jahr 2020 in den USA wegen ähnlicher Vorwürfe angeklagt. In der ursprünglichen Anklageschrift waren weder seine Frau noch sein Sohn unter den Beschuldigten. Sehr wohl aber taucht in beiden Versionen Diosdado Cabello als Angeklagter auf, der formell Venezuelas Innenminister ist, aber stets als der eigentlich starke Mann in Caracas galt, der in Maduros Hintergrund die Fäden zieht. Ob die Amerikaner bei ihrem Militäreinsatz Cabello nicht erwischt haben oder ob sie es gar nicht erst versuchten, das gehört zu den vielen offenen Fragen in diesem Fall.

Maduro jedenfalls soll schon an diesem Montag zu seinem ersten Gerichtstermin am Federal District Court in Manhattan erscheinen. Da wird es zunächst wohl nur um Formalien gehen, aber Maduro dürfte da seinen Richter kennenlernen, Judge Alvin Hellerstein. Er ist 92 Jahre alt, orthodoxer Jude und blickt auf eine lange Karriere von politisch bedeutsamen Fällen zurück. Unter anderem leitete Hellerstein Prozesse im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September.

In einem politisch besonders interessanten Fall hatte Hellerstein im vergangenen Jahr über den Antrag eines Angeklagten zu entscheiden, der sein Verfahren aus New York an ein Bundesgericht überstellen lassen wollte. Dieser Angeklagte im sogenannten „Hush Money“-Prozess spekulierte offenbar darauf, sich im Fall seiner Wahl zum US-Präsidenten selbst begnadigen zu können, was nur bei bundesgerichtlichen Verfahren geht. Judge Hellerstein lehnte den Wunsch von Donald Trump allerdings ab.