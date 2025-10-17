Nach dem Putsch in Madagaskar ist Oberst Michael Randrianirina als Präsident vor dem Hohen Verfassungsgericht vereidigt worden. „Ich werde die hohen Pflichten meines Amtes als Präsident der Republik Madagaskar voll und ganz und gerecht erfüllen“, sagte Randrianirina am Freitag bei der Zeremonie vor dem Hohen Verfassungsgericht. Er schwor unter anderem, dass er „all meine Kraft dem Schutz und der Stärkung der nationalen Einheit und der Menschenrechte widmen werde“. Randrianirina erklärte zuvor, das Militär habe alle staatlichen Institutionen aufgelöst, außer des Parlamentsunterhauses. Ein vom Militär geführter Ausschuss werde mit einer Übergangsregierung bis zu zwei Jahre regieren, ehe Neuwahlen organisiert würden. Das Militär hatte diese Woche in dem Inselstaat die Macht übernommen. Vorausgegangen waren von Jugendlichen angeführte Proteste, der bisherige Präsident Andry Rajoelina floh ins Ausland.