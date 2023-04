Macron und von der Leyen in Peking:Das chinesische Risiko

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Bevor es zur Sache geht, spricht Ursula von der Leyen am Donnerstag ein paar einleitende Worte, sie hat in ihren Erinnerungen gekramt. Als sie noch jung gewesen sei, erzählt sie dem neuen chinesischen Premierminister Li Qiang, habe ihr Vater ihr von seinen Reisen nach China berichtet. Ernst Albrecht, damals niedersächsischer Ministerpräsident, schloss in den Achtzigerjahren das erste Kooperationsabkommen eines deutschen Bundeslands mit einer chinesischen Provinz. Das Abkommen zwischen Niedersachsen und Anhui hob von der Leyen hervor als "einen der vielen Impulse für die sehr tiefen und weiten Beziehungen, die China und die EU in der Zwischenzeit geschaffen haben".