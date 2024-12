Am Donnerstag will der französische Präsident seine Idee mit dem polnischen Premier Donald Tusk besprechen. In Deutschland stoßen solche Überlegungen auf erhebliche Skepsis.

Von Daniel Brössler, Viktoria Großmann, Florian Hassel und Oliver Meiler, Berlin, Paris, Warschau

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk empfängt in dieser Woche in Warschau einen Gast nach dem anderen. Erst schauen der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und der estnische Premier Kristen Michal nach ihrem gemeinsamen Besuch in Kiew noch in Warschau vorbei, an diesem Donnerstag nun kommt der französische Staatspräsident Emmanuel Macron.