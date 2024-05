Der Bundeskanzler ist bekanntermaßen kein Anhänger von Staatsbanketten. Wenn Olaf Scholz also zum ersten Mal seit Übernahme der Kanzlerschaft an einem Präsidenten-Dinner teilnimmt und weit nach Mitternacht als vorletzter Gast, begleitet vom deutschen Botschafter in Paris, das Schloss Bellevue verlässt, dann kann man von einem gelungenen Abend sprechen.

Detailansicht öffnen Die Präsidenten samt Ehefrauen (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Der Gastgeber und sein Gast, die Präsidenten von D. und F. waren auch nur eine viertel Stunde früher abgezogen, ebenso die Präsidentin des Bundestags, die amtierende Präsidentin des Bundesrats und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Deshalb oblag es dem Verfassungsorgan Scholz, auf die ordnungsgemäße Räumung der Säle in Schloss Bellevue zu achten.

Einmal Chefin, immer Chefin

Im politischen Leben der Bundesrepublik darf man einen glamourösen oder zumindest symbolschwangeren Abend erwarten, wenn der französische Präsident zum Staatsbesuch anreist. Emmanuel Macron war nach Jacques Chirac und sensationell langen 24 Jahren wieder einmal ein Staatschef aus Frankreich, dem die Ehre des ausgewachsenen Protokolls zuteilwurde. Dafür spendiert er drei Arbeitstage en Allemagne und umgarnte zum Auftakt die Spitze des Staates sowie etwa 140 Vor- und Beisteher des deutsch-französischen Gesellschaftslebens mit seinem stechenden Blick und niederschmetternden Charme.

Gekommen zum Staatsbankett war also tatsächlich die gesamte Spitze des Staates, die höchsten Vertreter der Verfassungsorgane, angeführt von Frank-Walter Steinmeier. Gekommen war außerdem das ehemalige Verfassungsorgan Angela Merkel, die für den Rest des Abends in ein anhaltendes Geplauder mit ihrem Nachfolger verfiel und dafür praktischerweise neben ihm platziert worden war. Beim Kaffee im Salon übernahm Merkel die Funktion eines Magneten und schien ihre politische Unterbeschäftigung aus den vergangenen Monaten wettzumachen, indem sie Macron, Scholz & Co. sichtlich in den Bann zog. Einmal Chefin, immer Chefin.

Detailansicht öffnen Geplauder zwischen Kanzler Scholz mit seiner Vorgängerin Angela Merkel (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die sehr zivile und künstlerische Fraktion des Abends führten an der Dirigent Daniel Barenboim, der Regisseur Volker Schlöndorff und der Schaubühnen-Intendant Thomas Ostermeier, den der Chefdramaturg und Groß-Rhetor Macron mit einem leichten Schulterklaps als einen der seinen zu erkennen gab.

Selbst die Auswahl des Weins ist politisch

Die Reden zu Beginn des Abends waren geschwind erledigt. Sie beinhalteten die üblichen deutsch-französisch-französisch-deutschen Treueschwüre und Freundschafts-Floskeln ("leidenschaftliche Europäer", "gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft", "Verbundenheit", "neues Kapitel der Freundschaft"). Macron brachte noch eine nachdenkliche Mahnung unter, indem er dem Saal mitteilte, die deutsch-französische Freundschaft könne alles überdauern - "alles außer Gewohnheit, außer Gleichgültigkeit, die oft heimtückischer ist als Feindseligkeit".

Steinmeier war schlau genug, später ein Streicher-Quartett aufzubieten, in dem ein Franzose die erste Geige spielte. Zweitens ließ er deutschen Rotwein ausschenken, was die Tafelrunde zu einem anerkennenden Urteil mit Blick auf die Überlegenheit der französischen Vergleichsgewächse animiert. Dafür war der deutsche Wein symbolträchtig im Ahrtal angebaut worden. Ein französischer Wein im Präsidial-Schloss wäre zu diesem Anlass zwar ein politisches Symbol gewesen, hätte aber anhaltenden Proteste der deutschen Winzerschaft nach sich gezogen.

Womit die wichtigste Nachricht erreicht wäre. Ja, es gab ein sehr deutsches Menü, vielleicht ein wenig zu Deutsch. Zugespitzt gesagt: Erbsensuppe, Sauerbraten und Spätzle. Aber ganz so simpel war es natürlich nicht, weil der Schlosskoch beim Bundespräsidenten ein Meister der Miniaturen und Geschmacksüberraschungen ist. So fand sich im Menü der gesamte deutsche Frühling von Spargel über Holunder bis Erdbeere wieder. Die Jus kam mithilfe einer Braunschweiger Mumme zustande, einem alkoholfreien Malzextrakt, den man in Frankreich bestimmt nicht kennt.