Von Daniel Brössler und Nadia Pantel, Berlin, Paris

Vor dem Essen ruft die Pflicht. Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Gast Emmanuel Macron müssen tun, was der französische Präsident schon in seinen Jahren mit Angela Merkel perfektioniert hat. Es gilt, deutsch-französische Einigkeit zu zelebrieren. Dort, wo es sie gibt. Und dort, wo es gut wäre, wenn es sie gäbe. Das war so beim Antrittsbesuch von Scholz vor sechs Wochen in Paris, das war so beim EU-Gipfel in Brüssel und das kann nicht anders sein beim ersten Berlin-Besuch des französischen Präsidenten seit dem Amtsantritt des sozialdemokratischen Kanzlers. Was sich allenfalls geändert hat, ist die Lage. Sie ist noch ernster geworden.

Als Scholz Macron im Kanzleramt empfängt, ist es keine 24 Stunden her, dass beide an einer Videoschalte von US-Präsident Joe Biden mit den wichtigsten europäischen Verbündeten zur Ukraine-Krise teilgenommen haben. "Alle Teilnehmer drückten ihre große Sorge angesichts der massiven russischen Truppenbewegungen und der durch Russland verursachten Spannungen aus", ließ Scholz danach mitteilen. Man habe übereingestimmt, dass eine "weitere russische Aggression gegen die Ukraine sehr schwerwiegende Folgen haben werde". In der Presseerklärung des Weißen Hauses klingt das noch etwas deutlicher. Da ist von der "Vorbereitung massiver Konsequenzen und hoher wirtschaftlicher Kosten" die Rede.

Der Vergleich solcher Mitteilungen sollte nicht überbewertet werden, aber er erlaubt doch Einblicke hinter die eben nicht wirklich immer so fest geschlossenen Reihen des Westens. Im Kommuniqué aus Paris nach der Schaltkonferenz etwa wird auffällig unkonkret die Notwendigkeit "glaubwürdiger Warnungen" an Russland zur Sprache gebracht. Mitgeteilt aber wird, dass Macron die wichtige Rolle der Europäischen Union betont habe. Im Unterschied zu Scholz, der in Washington ohnehin vorhandenem Mistrauen wohl keine neue Nahrung geben will, spielt Macron den Part des selbstbewussten Europäers offensiv.

Im Élysée war vor der Abreise Macrons betont worden, dass man in dieser "sehr angespannten Situation" die eigene Position "sehr genau mit Deutschland abstimmen werde". Man werde sich einer gemeinsame Analyse der Lage versichern, damit man sich einig sei, "wie man handelt, wenn die Situation sich verschlimmert". Der Élysée kündigte an, Präsident Emmanuel Macron werde "in den kommenden Tagen" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren und ihm einen "Weg der Deeskalation" vorschlagen. Agenturberichten zufolge schickte er seinen Russland-Berater Pierre Vimont nach Moskau.

Für Olaf Scholz kommt eine Reise nach Moskau erst in Frage, nachdem er in Washington war

Außerdem sollen an diesem Mittwoch in Paris russische, ukrainische, deutsche und französische Diplomaten zusammenkommen, um im sogenannten Normandie-Format zu verhandeln. Versucht werden soll, humanitäre Maßnahmen voranzubringen, also den Austausch von Gefangenen, die Versorgung Bedürftiger und die Öffnung von Checkpoints. Auch über andere Einzelheiten der Umsetzung des 2015 geschlossenen Minsker Abkommens zur Befriedung des Donbass soll gesprochen werden. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die Umsetzung zu verschleppen. In Paris soll es etwa um ein Datum gehen, an dem die Ukraine und die Separatisten über ein Gesetz zum Status des Donbass diskutieren.

Für Deutschland und Frankreich ist dieses Normandie-Format von besonderer Bedeutung, steht es doch für das europäische Bestreben, Verantwortung für den Frieden auf dem eigenen Kontinent zu übernehmen. Ukrainische Überlegungen, die USA mit ins Boot zu holen, werden sowohl in Paris als auch in Berlin abgelehnt. Illusionen darüber, dass in dem Vierer-Format die akute Kriegsgefahr gebannt werden könnte, macht man sich in der Bundesregierung allerdings kaum. Gesehen wird es als eines von vier Foren zur Entschärfung der Lage - neben den amerikanisch-russischen Gesprächen, denen mit der Nato und innerhalb der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Scholz würde sich wohl selbst gerne stärker einschalten, aber eine Reise nach Moskau kommt erst in Frage, wenn er Anfang Februar seinen Antrittsbesuch in Washington absolviert hat. Als "ein gutes Zeichen für die enge Zusammenarbeit und die gute Kooperation" bezeichnete Scholz die von Biden einberufene Runde, bei der neben Großbritannien, Italien und Polen auch die EU und die Nato vertreten waren. Einerseits ist dem Kanzler daran gelegen, sich angesichts zunehmender Kritik, etwa an der deutschen Linie gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, Biden als verlässlicher Verbündeter zu präsentieren. Andererseits entspricht der Schulterschluss mit dem auf mehr europäische Eigenständigkeit bedachten Macron sowohl dem Koalitionsvertrag der Ampel als auch europapolitischen Gesetzmäßigkeiten.

Vergangene Woche hatte Macron vor dem Europäischen Parlament in Straßburg eine "gemeinsame Sicherheitsordnung" Europas gefordert. Europa müsse eine "Macht des Friedens" sein, die den Dialog mit Russland suche. Das fügt sich in seine seit Jahren wiederholte Idee einer stärkeren "europäischen Souveränität" in der Verteidigung. Als Abkehr von der Nato will Macron das aber ausdrücklich nicht verstanden wissen. Verwiesen wird in Paris auf die Teilnahme französischer Soldaten an der Nato-Präsenz in Litauen, Estland und bald auch in Rumänien. Anders als Deutschland ist Frankreich nach Angaben aus dem Élysée bisher von der Ukraine nicht um Waffenlieferungen gebeten worden. Man höre jedoch in allen Fragen der logistischen Unterstützung "sehr aufmerksam" auf die Wünsche aus der Ukraine.