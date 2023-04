Seitdem die Rentenreform angekündigt wurde, gehen immer wieder Hunderttausende auf die Straßen, an diesem Donnerstag stürmten sie in Paris auch die Zentrale des Luxuskonzerns LVMH.

Von Kathrin Müller-Lancé, Paris

Es ist nicht leicht, Alberto da Silva zu finden. Man muss sich vorbeischieben an der Marianne-Statue auf der Place de la République, auf die jemand "Fuck Macron" gesprayt hat. Man muss an den Grillwagen vorbei, die scharfe Merguez-Würste und Kebap verkaufen, und an dem Mann im aufblasbaren Hühnerkostüm, der gerade einem Fernsehteam ein Interview gibt ("Ein gallischer Hahn kräht auch dann, wenn er in der Scheiße steht. Und wir stehen in der Scheiße."). Das französische Innenministerium zählt später etwa 90 000 Teilnehmende bei dieser Demonstration in Paris Ende März.