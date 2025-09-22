Vor lauter Liebe und Zuneigung dauert es ein paar Minuten, bis sich Emmanuel Macron bis zum Redepult durchgearbeitet hat. Zu Hause ist der französische Präsident weitestgehend in Ungnade gefallen, hier in der UN-Generalversammlung erfreut er sich weiterhin großer Beliebtheit. Womöglich kann man sogar sagen: So populär wie an diesem Montagnachmittag war Macron im Kreise der Weltgemeinschaft noch nie. Präsidentinnen und Staatenlenker aus allen Himmelsrichtungen suchen seine Nähe in New York. Dutzende wollen seine Hand schütteln.
Vereinte NationenHandküsse und demonstrativ freie Sitze
Lesezeit: 4 Min.
Bei der UN-Debatte zur Zwei-Staaten-Lösung stellt sich Frankreichs Präsident Macron offiziell an die Spitze der Palästina-Anerkennungswelle. Deutschland steckt in einem Dilemma, die USA haben es da leichter: Sie lehnen das alles vollumfänglich ab.
Von Daniel Brössler und Boris Herrmann, New York
Johann Wadephul:Ohne meinen Chef sag ich nichts
Seit vier Monaten ist Johann Wadephul im Amt, und seine Mission könnte nicht komplizierter sein: Außenpolitik zu machen, obwohl Friedrich Merz die ganz gern selbst macht. Unterwegs mit einem Minister, der es vor allem einem recht machen muss.
Lesen Sie mehr zum Thema