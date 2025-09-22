Vereinte Nationen Handküsse und demonstrativ freie Sitze 23. September 2025, 1:56 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Versammlung der UN. (Foto: Eduardo Munoz/REUTERS)

Bei der UN-Debatte zur Zwei-Staaten-Lösung stellt sich Frankreichs Präsident Macron offiziell an die Spitze der Palästina-Anerkennungswelle. Deutschland steckt in einem Dilemma, die USA haben es da leichter: Sie lehnen das alles vollumfänglich ab.

Von Daniel Brössler und Boris Herrmann, New York

