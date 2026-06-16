Liebevoller Humor oder ironischer Seitenhieb? Zur Begrüßung von Bundeskanzler Friedrich Merz und seiner Frau Charlotte beim G-7-Gipfel in Évian erheitert besonders die von Gastgeber Frankreich eingespielte Musik. Auf den Social-Media-Kanälen von Präsident Emmanuel Macron wurde das Lied „Lieblingsmensch“ von Namika eingespielt.

Während der Kanzler und seine Frau auf Macron und dessen Ehefrau Brigitte zulaufen und begrüßt werden, sind Textzeilen wie „Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment, dafür, dass Du mich so gut kennst“ zu hören.

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Ob dies nun ein Ausdruck der deutsch-französischen Freundschaft oder doch eher mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist, darüber gibt es in den Kommentaren zum Post sehr unterschiedliche Auffassungen.

Auch die anderen Staats- und Regierungschefs bekamen ein Lied mit Bezug zum jeweiligen Land. So gab es für den britischen Premierminister Keir Starmer und dessen Frau Victoria eine Klassik-Version des James-Bond-Titelsongs „The World Is Not Enough“.

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US-Präsident Donald Trump läuft auf Instagram zu „Love Is A Long Road“ von Tom Petty ein.

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Mark Carney und seine Frau Diana Fox werden musikalisch mit Kanadas Superstar Céline Dion untermalt.

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Italiens Staatschefin Giorgia Meloni bekommt Felicità von Al Bano & Romina Power.

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Für die japanische Premierministerin suchte das Social-Media-Team Arigato von Nxnja Beats aus.

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Und für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa wird die Europahymne Ode an die Freude mit der Melodie von Ludwig van Beethoven gespielt.