Von Oliver Meiler, Paris

Für Emmanuel Macron ist Friedrich Merz ein Glücksfall. Fast ein Traumpartner. Das verkörperte Versprechen auf eine neue Idylle in den Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland und, in logischer Konsequenz, für Europa. Zumindest potenziell. Man weiß ja, wie schnell es in der Politik geht, zumal in der heutigen Weltpolitik. Idyllen verblühen, ehe man sich versieht.