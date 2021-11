Kanzlerin Merkel in Frankreich

Lezter gemeinsamer Bummel in der Weinstadt Beaune: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Kanzlerin Angela Merkel.

Von Nico Fried, Beaune

Der Präsident fährt vor. Direkt vor dem Hôtel-Dieu in Beaune stoppt die schwarze Limousine, Emmanuel Macron steigt aus, und sein erster Weg führt zu den Bürgern, die dicht gedrängt in vier, fünf Reihen hinter Absperrungen auf dem Gehweg stehen. Macron liebt das Bad in der Menge, und bald ist Wahlkampf. Er schüttelt Hände, spricht mit den Leuten, lässt sich anfassen - ein Albtraum für die Sicherheitsbeamten. Der Präsident trägt auch keine Maske. Zwischendurch streicht er seiner Frau Brigitte über den Rücken, als wolle er wenigstens ihre Sorgen beruhigen. Dann ruft er: "Ich empfange die Kanzlerin. Dann komme ich mit ihr zurück."