SZ Plus Christian Springer

"Wenn ich da gewesen wäre, wäre ich sicher tot"

Nur durch einen Zufall war der Kabarettist Christian Springer am Tag der Explosion nicht im Hafenviertel von Beirut. Warum er nun so schnell wie möglich in den Libanon fliegen will und wie er in seinem Bühnenprogramm eine andere, drohende Katastrophe thematisiert. Interview von Oliver Hochkeppel