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FrankreichMacron auf dem Jetski – mon dieu!

Lesezeit: 3 Min.

„Emmanuel Macron – Letzter Sommer an der Macht“: Die Illustrierte Paris Match hat den Präsidenten mit einem Bild aus dem Urlaub auf den Titel gehoben.
„Emmanuel Macron – Letzter Sommer an der Macht“: Die Illustrierte Paris Match hat den Präsidenten mit einem Bild aus dem Urlaub auf den Titel gehoben. SIMON WOHLFAHRT/AFP

Die Franzosen haben ihre Mächtigen auch im Sommer gern bescheiden. Umso mehr, wenn es in Frankreich brennt. Wehe dem, der sich da vergnügt – und dabei fotografieren lässt.

Von Oliver Meiler, Paris

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Der Präsident der Republik reitet die Wellen vor der Côte d’Azur, die trainierten Oberarme frei, das Haar genässt von der Gischt des Mittelmeers. So, auf einem Jetski, sieht man Emmanuel Macron auf dem Cover des französischen Hochglanzmagazins Paris Match. Es ist Sommer, Macron fliegt übers Wasser, mit Sonnenbrille, dazu der Titel: „Letzter Sommer an der Macht“.

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