Palais de l’Élysée, erster Stock, Vorzimmer des Büros des französischen Staatspräsidenten. Emmanuel Macron ist wach wie immer, er sucht die Blicke, drückt fest die Hände zum Gruß. Er hat Journalisten von einigen großen europäischen Zeitungen eingeladen, neben der Süddeutschen Zeitung unter anderen Le Monde, Financial Times und El País, um über diesen besonderen Moment in der Geschichte zu reden – und über die Herausforderungen für Europa in einer neuen Weltordnung. Eine Reihe von hochkarätigen Treffen steht an.