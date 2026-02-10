Der Unfall von Skirennläuferin Lindsey Vonn in Cortina d'Ampezzo bewegt weiter sehr viele unserer Leser, und als jemand, der selbst schonmal einen Kreuzbandriss hatte, auch mich persönlich. Im Krankenhaus in Treviso ist der Rummel so groß , dass die US-Skifahrerin zeitweise abgeschirmt werden muss. „Ich bereue nichts“, schrieb Vonn ihren Followern auf Instagram.

Warum es während dieser Olympischen Spiele daneben derzeit kein anderes Thema zu geben scheint, beschreibt Korbinian Eisenberger. Darüber spricht er auch in unserem Podcast „Und nun zum Sport“, zusammen mit SZ-Reporter Holger Gertz und Moderator Jonas Beckenkamp.

Ansonsten richten sich die Blicke voraus – in dieser Woche stehen ein EU-Gipfel zu Migrationsfragen an, und am Wochenende die alljährliche Münchner Sicherheitskonferenz.

Fast genau ein Jahr ist es jetzt her, dass der US-amerikanische Vizepräsident J.D. Vance in einer Rede so deutlich wie keiner zuvor die Bruchlinie im transatlantischen Verhältnis skizzierte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht im Interview mit der SZ über diesen geopolitischen Bruch.Vance kommt diesmal nicht, dafür hat sich Außenminister Marco Rubio angekündigt. Wird die Tagung erneut zum Härtetest für die westliche Allianz? Das analysieren Daniel Brössler und Sina-Maria Schweikle.

Zum Schluss möchte ich Ihnen eine rührende Reportage ans Herz legen. IIn der Ukraine leiden hunderttausende Menschen unter den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur, immer wieder fallen Strom und Heizung aus bei Temperaturen von bis zu minus zwanzig Grad. Aber es frieren ja nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere, schreibt Reporterin Sonja Zekri – und hat den Gorilla Toni im Zoo von Kiew besucht, und die Menschen, die dafür sorgen, dass Toni dort überleben kann.

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Macron: „Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt“. Die Krise mit den USA zeige einen „tiefgreifenden geopolitischen Bruch“, sagt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Interview mit der SZ. In dieser Phase seien die Europäer „ganz auf uns allein gestellt“. Es brauche „Selbstwertgefühl“ – auch deswegen wolle er den Dialog mit Russland wieder aufnehmen. Zum Artikel

Großbritannien: Muss schon wieder ein britischer Premier zurücktreten? Zwei hochrangige Mitglieder aus dem Team von Premier Keir Starmer legen wegen des Umgangs mit der Epstein-Affäre ihre Ämter nieder. Abgeordnete aus Starmers Labour-Partei fordern den Rücktritt des Premiers – es geht um seinen Umgang mit den Personalien. Zum Artikel

Merkel will überraschend CDU-Parteitag besuchen. Es wäre das erste Mal seit ihrem Amtszeitende, dass die Altkanzlerin an einer solchen Veranstaltung teilnimmt. Ihr Büro stellt aber klar: Das soll eine Ausnahme bleiben. Zum Liveblog zur Bundespolitik

US-Autogewerkschaft erhebt Vorwürfe gegen Mercedes. Wer sich bei Mercedes für die Gewerkschaft engagiert, sei eingeschüchtert und teils sogar grundlos gefeuert worden, schildern Arbeitnehmervertreter in den USA. Der Konzern widerspricht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Olympische Winterspiele

Skispringen: Philipp Raimund holt Gold. Er hat nie einen Weltcup gewonnen, kein Springen der Vierschanzentournee, doch jetzt das: Gold bei den Olympischen Spielen auf der Normalschanze. Trotz Höhenangst. „Ich bin jetzt einfach Olympiasieger“, sagte er der ARD. Zum Artikel

Eishockey: DEB-Frauen kurz vor Viertelfinaleinzug Deutschlands. Eishockey-Frauen haben gegen die Französinnen deutlich mehr Mühe als erwartet. Erst in der Verlängerung erlöst Nina Jobst-Smith das deutsche Team. Tor-Chancen bleiben zu oft ungenutzt. Zum Artikel

