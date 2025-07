Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben in weltpolitisch schwierigen Zeiten die Bedeutung der deutsch-französischen Partnerschaft betont. „Wir stehen auf dem Fundament einer über Jahrzehnte gewachsenen engen deutsch-französischen Freundschaft. Und wir beide empfinden dies als eine große Verpflichtung, daran auch in den nächsten Jahren weiterzuarbeiten“, sagte Merz zum Beginn eines Arbeitsbesuchs von Macron in Berlin. Das deutsch-französische Verhältnis sei ihm auch persönlich sehr wichtig, betonte der Kanzler, der seinen Gast auf Französisch mit „Bienvenue à Berlin“ (Herzlich willkommen in Berlin) begrüßte. Er wies darauf hin, dass nach ihm mittlerweile mehr als die Hälfte seines Kabinetts zu Antrittsbesuchen in Frankreich gewesen sei.