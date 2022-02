Von Nadia Pantel, Paris

Der Chef selbst ist zu beschäftigt. Solange die Omikron-Welle nicht abgeklungen ist und solange die Sorge um einen russischen Angriff an der ukrainischen Grenze besteht, könne Emmanuel Macron seine Präsidentschaftskandidatur nicht erklären, heißt es aus dem Élysée. "Lust" habe er natürlich, noch fünf weitere Jahre an der Spitze des Staates zu stehen, das sagte er dem Parisien schon Anfang Januar. Aber noch sei der richtige Zeitpunkt nicht gekommen, um den aktiven Wahlkampf zu beginnen.

So ist nun also auch dieses kleine, aber sehr prominent besetzte Grüppchen Macron-Anhänger kein Wahlkampfteam, sondern eine "Bürgerkampagne". So nennt es jedenfalls Clément Beaune, Frankreichs Europa-Staatssekretär, der an diesem Sonntagvormittag in Turnschuhen und Pullover neben dem Pariser Park Buttes-Chaumont in der Sonne steht. Gemeinsam mit dem Abgeordneten Mounir Mahjoubi, der für La République en Marche (LREM) im Parlament sitzt und schon 2016 zu Macrons Kampagnenteam gehörte, wird Beaune heute von Tür zu Tür gehen, um Postkarten zu verteilen. Das offizielle Ziel dieser Mission: Die Bürger daran erinnern, dass sie sich bis zum 4. März registrieren müssen, um im April bei der Präsidentschaftswahl wählen zu können.

Von den Adressen, durch die Clément Beaune sich eine Stunde lang klingelt, ist dieses sechsstöckige Wohnhaus mit halb renoviertem Treppenhaus vielleicht das repräsentativste für die aktuelle Lage, zwei Monate vor der Wahl. Im sechsten Stock macht jemand irritiert die Tür auf, nimmt eine Postkarte, sagt "Ok, danke" und macht die Tür schnell wieder zu, bevor er in weiteren Politik-Smalltalk verwickelt wird. Im fünften Stock ist jemand noch im Pyjama und will nicht mal eine Postkarte. Im vierten, dritten und zweiten Stock ist keiner da. Und im ersten Stock steht schließlich ein freundlich lächelnder Mann in seinem Wohnzimmer. "Können wir auf Sie zählen," fragt Beaune. "Ja", sagt der Mann. "Entschuldigung, dass wir Sie am Sonntagmorgen erschreckt haben", sagt Beaune. "Ach, die anderen machen mir mehr Angst als Sie", sagt der Mann.

Wahlkampf 2022 in Frankreich, das heißt bisher: Die Mehrheit der Bevölkerung sagt, sie interessiere sich noch nicht wirklich für die Kampagnen und wisse nicht, wen sie wählen werde. Von den rechtsextremen Kandidaten, die das Grundrauschen in den Medien dominieren, hat die Mehrheit der Bevölkerung laut Umfragen ein schlechtes bis sehr schlechtes Bild. Der amtierende Präsident Macron profitiert von der Zerstrittenheit der Linken und der Radikalisierung der Rechten - er kann sich alleine in der Mitte ausruhen. In den Umfragen steht er seit Wochen stabil bei rund 25 Prozent, um den zweiten Platz konkurrieren rechts von Macron Marine Le Pen (aktuell 17 Prozent), Éric Zemmour (15 Prozent), Valérie Pécresse (15 Prozent).

Auch wenn in den kommenden Wochen noch viel passieren kann: Aktuell sieht es so aus, als würde Macron gewinnen, ohne zu kämpfen. Die Opposition wirft dem Präsidenten schon seit Langem vor, auf Staatskosten Wahlkampf zu machen, nachdem er im Januar begonnen hat, große Maßnahmen anzukündigen, die sich nur umsetzen lassen, wenn er eine zweite Amtszeit antritt. Zum Beispiel die massive Aufstockung der Zahl der Polizeibeamten oder den Ausbau der Atomkraft. Inzwischen werden auch in seinem eigenen Lager die Stimmen laut, der Präsident möge sich doch endlich offiziell erklären. "Schreiben Sie ruhig, dass wir ungeduldig sind", sagt eine der Frauen, die mit Staatssekretär Beaune gemeinsam von Tür zu Tür läuft. Beaune selbst sagt, man wolle aktuell zeigen, dass "Macron unser natürlicher Anführer ist und dass wir Lust haben loszulegen".

Hinter den Kulissen ist ohnehin alles vorbereitet. Einen 20-minütigen Spaziergang vom Élysée entfernt haben die Mitarbeiter von Macrons Wahlkampfteam bereits das Kampagnen-Hauptquartier bezogen. Die Zuständigkeiten sind verteilt, und am 27. Januar ging die Seite "Avec vous" online. Den Namen Emmanuel Macron oder das Logo seiner Partei LREM sucht man dort vergebens (auch wenn im Impressum der Name des LREM-Vorsitzenden steht). Stattdessen findet man Loïck, Nathalie, Jérémie oder Sandrine. Bauern, Rentnerinnen, Lehrer oder Krankenpflegerinnen, die von ihrem Alltag, ihren Wünschen und Sorgen erzählen. Der Slogan dazu lautet: "Bringen Sie Ihre Stimme zu Gehör". Und weiter: "Sie erkennen sich in den Erklärungen der Präsidentschaftskandidaten nicht wieder? Das ist normal, die reden nicht über Sie, sondern nur über sich selbst. Unser Ansatz ist das Gegenteil davon."

Macron dürfte also versuchen, an die Strategie anzuknüpfen, mit der er 2017 schon erfolgreich war: seine Kandidatur als Ergebnis einer Bürgerbewegung zu präsentieren. Auch wenn es nach fünf Jahren Regierungserfahrung ein wenig überraschend klingt, dass auf der Wahlkampf-Seite "Avec vous" zu lesen ist: "Man macht uns den Vorwurf, keine Berufspolitiker zu sein - das ist unser Stolz."

Auch die Postkarten, die Clément Beaune im Pariser Norden verteilt, klingen nach 2017. "Hätte ich das gewusst... (Jennifer, 24 Jahre, nach der Wahl von Trump)", steht auf einer. "Wenn ich mir bloß die Zeit genommen hätte... (Tom, 24 Jahre, nach Brexit)", auf einer anderen. Es liest sich wie Erinnerungen daran, dass Emmanuel Macron 2017 in Europa wie eine Art Bollwerk gegen Populismus und Rechte gefeiert wurde. Und es liest sich auch so, als seien die Schwerpunkte für einen neuen Wahlkampf, der fünf Jahre später spielen soll, noch nicht richtig ausgearbeitet.

Schaut man sich im Detail an, worauf Macrons stabile Position in den Umfragen gründet, fällt vor allen Dingen eines ins Auge: seine Corona-Politik. Macron steuerte das Land bewusst allein durch die Krise. Das Parlament kam kaum zu Wort. Geschadet hat dieses vertikale Regieren Macron anscheinend nicht. Immerhin 42 Prozent sind mit seinem Pandemiemanagement zufrieden, 62 Prozent sind für den Gesundheitspass, der seit vergangenem Sommer dafür sorgt, dass in Frankreich die Impfung im Zentrum der Covid-Maßnahmen steht. Auch die während seiner Amtszeit gesunkenen Arbeitslosenzahlen dürfte Macron offensiv ins Feld führen, wenn er erst einmal seine Kandidatur erklärt hat. Bis 4. März hat er theoretisch noch Zeit.