Es kommt nicht oft vor, dass sich Frankreichs Präsident in einer Videoansprache an das Volk wendet: die Nationalhymne zum Einstieg, ein Blick auf den Palais de l'Élysée in der Abenddämmerung. Außer an Neujahr braucht es dafür schon sehr ungewöhnliche, dramatische Gründe.
FrankreichMacron distanziert sich von Trump – und schickt einen Flugzeugträger
Lesezeit: 3 Min.
Für Frankreichs Präsident ist der Krieg in Iran „außerhalb des internationalen Rechts“. Untätig ist er aber nicht. Um französische Interessen und Alliierte zu schützen, beordert er die „Charles de Gaulle“ ins östliche Mittelmeer.
Von Oliver Meiler, Paris
Sicherheitspolitik:Frankreich baut sein Atom-Arsenal aus
Emmanuel Macron hält in dieser „Epoche des Wandels“ eine „fortgeschrittene Abschreckung“ für notwendig, auch für Europa. Die gesamte Entscheidung über Planung und Einsatz der nationalen Atomwaffen bleibt aber in Paris.
Lesen Sie mehr zum Thema