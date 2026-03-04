Es kommt nicht oft vor, dass sich Frankreichs Präsident in einer Videoansprache an das Volk wendet: die Nationalhymne zum Einstieg, ein Blick auf den Palais de l'Élysée in der Abenddämmerung. Außer an Neujahr braucht es dafür schon sehr ungewöhnliche, dramatische Gründe.