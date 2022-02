Von Constanze von Bullion und Josef Kelnberger, Berlin/Brüssel

Sie war kaum im Amt, da stellte die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser klar: So wie unter Horst Seehofer würde es nicht weitergehen im Umgang mit der Migration. Ein "neuer Geist" halte Einzug in die Asylpolitik, kündigte die SPD-Politikerin im Januar an. Die Bundesregierung wolle das Sterben im Mittelmeer beenden, die legale Einwanderung in die EU stärken, illegale Migration zurückdrängen. Deutschland könne mit einer "Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedsstaaten" vorangehen bei der Übernahme von Flüchtlingen, schlug Faeser vor. Sie suche hier Wege "mit insbesondere den Franzosen", damit andere Staaten "dem guten Beispiel folgen".