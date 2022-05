Von Daniel Brössler und Josef Kelnberger, Brüssel, Berlin

"Zählen Sie auf mich!", sagte Emmanuel Macron am Ende seiner Rede und schaute schelmisch in die Runde. Ich bin immer noch da, sollte das heißen: der französische Staatspräsident Macron, der Europa mit neuen Ideen in eine bessere, gemeinsame Zukunft führen will.

Macron hatte lange geschwiegen nach seiner Wiederwahl, die eher wie ein Misstrauensvotum gegenüber der Europäischen Union erschien, mit mehr als 40 Prozent der Stimmen für seine europakritische Rivalin Marine Le Pen. Nun hat Macron sich zurückgemeldet: Er plädierte bei einer Feierstunde im Straßburger Europaparlament für eine Änderung der Europäischen Verträge, um die EU demokratischer, unabhängiger und effizienter zu machen. Die Pflicht zur Einstimmigkeit soll in entscheidenden Politikfeldern fallen, das Parlament mehr Rechte erhalten.

Außerdem setzte Macron die Idee einer neuen "Europäischen Politischen Gemeinschaft" jenseits der EU-27 in die Welt. Sie soll Staaten wie der Ukraine, deren Beitrittsprozess Jahrzehnte dauere, schneller eine Heimat in Europa geben. Ein "Herzensmitglied" der EU sei die Ukraine bereits, sagte Macron.

49 Vorschläge und mehr als 200 Maßnahmen zur Reform der Union

Es war ein symbolträchtiger Montag für Emmanuel Macron, der am Samstag offiziell ein zweites Mal in sein Amt als Staatspräsident eingeführt worden war. Mittags trat er in Straßburg auf, wo er als Chef der europäischen Ratspräsidentschaft Vorschläge für eine demokratischere EU in Empfang nahm. Sie sind das Ergebnis der europäischen Zukunftskonferenz, erarbeitet von europäischen Bürgerinnen und Bürgern. Danach flog er nach Berlin, wo er die deutsch-französische Führungsrolle in der EU bekräftigte. Die gemeinsame Botschaft am Europatag, 72 Jahre nachdem Frankreichs Außenminister Robert Schuman in seiner Pariser Rede der europäischen Vereinigung den Weg bereitet hatte, lautete: Das freie, demokratische, pluralistische Europa steht auf der richtigen Seite der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg - und Wladimir Putin, der an jenem Tag in Moskau seine Siegesfeier zelebrierte, auf der falschen.

Es ist zu erwarten, dass Macron für seine europapolitischen Pläne Zustimmung in Berlin findet. Auch die Ampelkoalition hatte die "Konferenz zur Zukunft Europas" unterstützt. Ein Jahr lang war beraten worden, Diskussionen wurden geführt zwischen 800 zufällig ausgewählten Bürgern, Ministern sowie Vertretern des EU-Parlaments und der nationalen Parlamente. Der nun den EU-Institutionen übergebene Bericht enthält 49 Vorschläge und mehr als 200 Maßnahmen - ob sie umgesetzt werden, liegt nun an den EU-Institutionen.

Detailansicht öffnen Ob die Bürgervorschläge umgesetzt werden, liegt nun bei den EU-Institutionen: Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola (v. li.) bei der Zukunftskonferenz. (Foto: Jean-François Badias/AP)

Es gibt die Forderungen nach einem grüneren, gerechteren, agileren Europa, auf der Liste stehen aber institutionelle Änderungen. So sollen die Mitgliedstaaten an Einfluss verlieren, das Parlament dagegen würde aufgewertet und zum Beispiel das Recht erhalten, eigene Gesetze einzubringen. Dafür müssten die Verträge geändert werden. Er werde das befürworten, sagte Macron. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Parlamentspräsidentin Roberta Metsola umarmten ihn dafür.

Die EU-Mitgliedstaaten haben die Zukunftskonferenz nicht sehr erst genommen. Nun gibt es die Kritik, das Parlament habe die Veranstaltung für seine Zwecke gekapert. 13 Staaten haben bereits gemeinsam ihre Skepsis gegenüber Vertragsänderungen formuliert: Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Slowenien, Schweden, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Polen, Rumänien und Malta. Und auch die rechtspopulistischen Regierung in Ungarn wird wohl keinesfalls den Institutionen mehr Macht geben wollen. Macron will dennoch die Ergebnisse der Zukunftskonferenz auf die Agenda der nächsten Ratssitzung setzen.

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die erste Auslandsreise eines deutschen Kanzlers nach Paris führt und die erste Auslandsreise eines französischen Präsidenten nach Berlin. 48 Stunden nach seinem Amtseid war Scholz im Dezember in der französischen Hauptstadt gelandet. Nur wenige Stunden mehr sind seit seiner zweiten Amtseinführung vergangen, als Macron von Straßburg kommend am Montagnachmittag in Berlin landet.

Fünf Monate liegen zwischen den beiden Antrittsbesuchen. Fünf Monate, in denen sich die Welt verändert hat. Im Dezember in Paris war die Ukraine noch ein Thema unter mehreren gewesen. Weiter oben auf der Agenda standen der EU-Aufbaufonds und die Schuldenregeln. "Die Situation an der ukrainischen Grenze sehen wir alle mit Sorge", hatte Scholz gesagt. Es sei "ganz offensichtlich, dass da sehr viele Soldaten zu sehen sind". Der russische Angriffskrieg warf seinen Schatten voraus, aber ihn sich wirklich vorzustellen, fiel Scholz wie Macron schwer.

Die Arbeitsteilung zwischen Paris und Berlin ist nicht mehr ganz klar

Beide setzten noch auf das mittlerweile beerdigte Normandie-Format, in dem Deutschland und Frankreich seit 2014 versuchten, zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Es war nach dem Jahreswechsel dann Macron, der die diplomatische Initiative ergriff, während sich Scholz noch in Zurückhaltung übte. Der Franzose telefonierte viel, reiste noch vor Scholz nach Moskau und Kiew. Weniger sichtbar spielte Scholz eine führende Rolle bei der Vorbereitung der Sanktionen.

Die Abstimmung aber scheint funktioniert zu haben zwischen beiden vor und nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Mittlerweile ist die Arbeitsteilung weniger klar. Die Erwartungen der Ukraine an Deutschland sind erkennbar höher als an Frankreich. Sehr viel größer auch ist die politische Wende, die der Kanzler vollziehen musste. Die "Zeitenwende" verlangte in Berlin den Abschied von einer verfehlten Russland-Politik und die Korrektur einer fatalen Energie-Abhängigkeit.

Scholz war es auch, den der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij für den 9. Mai, den Tag der Moskauer Siegesparade, nach Kiew eingeladen hatte. Diese Einladung hat Scholz nicht angenommen. Vom deutsch-französischen Treffen soll aber auch ein Signal in Richtung Ukraine ausgehen, das der "maximalen Solidarität" wie es Scholz in seiner Fernsehansprache zum 8. Mai formuliert hat.