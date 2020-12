Von Nadia Pantel, Paris

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das Élysée teilte am Donnerstag mit, dass durch einen PCR-Test eine Coronavirus-Infektion festgestellt wurde. Macron habe den Test "nach Auftreten der ersten Symptome" gemacht. Weiter hieß es: "Den sanitären Vorgaben entsprechend, die für alle gelten, wird sich der Präsident sieben Tage lang isolieren." Macron werde aus der Distanz weiterarbeiten.

Das Élysée kommentierte Nachfragen, seit wann welche Erkrankungssymptome aufgetreten seien, nicht. Macron hatte für den 22. und 23. Dezember eine Reise nach Libanon geplant, wo er bereits im Sommer gegenüber der Zivilbevölkerung als Garant für einen politischen Wechsel aufgetreten war. Er wird nun bis einschließlich 24. Dezember keine Präsenztermine wahrnehmen.

Brigitte Macron, die 67-jährige Ehefrau des 42-jährigen Emmanuel Macron, werde sich ebenfalls in Isolation begeben, berichteten verschiedene französische Medien übereinstimmend. Sie zähle zu den Kontaktpersonen des Präsidenten und werde sich testen lassen. Brigitte Macron habe sich zuletzt am 15. Dezember testen lassen und ein negatives Ergebnis bekommen, bevor sie ein Kinderkrankenhaus besuchte.

Die Diagnose ereilte Macron am Ende einer, wie üblich, vollen Woche. Am Montag hatte er sich noch mit den 150 Vertretern des "Bürgerkonvents für das Klima" getroffen. Es handelt sich dabei um 150 zufällig ausgewählte Bürger, die bis zum Sommer neun Monate lang Ideen und Konzepte für eine neue Klima- und Umweltpolitik ausgearbeitet hatten. Im Juni hatten sie Macron 149 Vorschläge präsentiert. Am Montag diskutierte Macron erneut über Stunden mit den Vertretern des Bürgerkonvents. Dabei teilte Macron seine Entscheidung mit, ein Referendum darüber abhalten zu wollen, ob Klima- und Artenschutz in die Verfassung aufgenommen werden sollen.

Ebenfalls am Montag hatte Macron den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, den EU-Ratspräsidenten Charles Michel, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und den Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), José Ángel Gurría, zu einem Mittagessen in den Élysée-Palast eingeladen. Spaniens Regierung teilte mit, dass sich Sánchez bis zum 24. Dezember in Isolation begeben werde. Sánchez habe sämtliche Termine bis Weihnachten abgesagt und werde außerdem einen Corona-Test machen.

Die erste Welle im Frühjahr traf Frankreichs Politik hart

Am Donnerstag meldeten französische Medien, dass der französische Premierminister Jean Castex und der Präsident der Nationalversammlung, Richard Ferrand, zu Macrons Kontaktpersonen zählen und sich ebenfalls sieben Tage isolieren werden. Am Mittwoch hatte Macron, wie jede Woche, am Ministerrat teilgenommen und dort die Mitglieder seiner Regierung gesehen. Aus dem Élysée hieß es dazu, beim Ministerrat sei auf die nötigen Abstände zwischen den Anwesenden geachtet worden und alle hätten Maske getragen.

Seit der ersten Infektionswelle im Frühjahr, die Frankreich besonders hart traf, hat eine Reihe französischer Spitzenpolitiker eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht. Im September hatte der Wirtschaftsminister Bruno Le Maire mitgeteilt, dass er positiv getestet wurde. Genau wie nun Macron begab auch er sich sieben Tage in Isolation und arbeitete weiter. Aus seinem Umfeld hieß es jedoch, Le Maires Erkrankung sei "kurz, aber doch ziemlich brutal" gewesen. Der erste französische Minister, der sich mit dem Coronavirus infizierte, war Anfang März der damalige Kulturminister Franck Riester gewesen.

Auch prominente Vertreter der Opposition haben bereits Covid-19-Erkrankungen hinter sich. Unter ihnen die Republikanerin Nadine Morano, die sich trotz ihrer Erkrankung weigerte, mit den Behörden zu kooperieren, um eine Kontaktverfolgung zu ermöglichen, die eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern helfen kann. Ihre Kontakte seien "ihre Privatsache", sagte Morano. Der Vizevorsitzende des rechtsextremen Rassemblement National, Jordan Bardella, infizierte sich Ende Oktober mit dem Coronavirus. Bardella ist erst 25 Jahre alt, doch die Krankheit nahm bei ihm einen so schweren Verlauf, dass er wegen Atemproblemen in die Notaufnahme kam.

Gerade die erste Welle im Frühjahr traf Frankreichs Politik hart. Zwei Tage bevor Mitte März ein strenger Lockdown in Kraft trat, fand am 15. März die erste Runde der Kommunalwahlen statt. Lokalpolitiker sahen sich wegen der nicht verschobenen Abstimmung gezwungen, trotz sehr hoher Infektionszahlen ihren Wahlkampf fortzusetzen. Drei Bürgermeister, die am Wahltag in ihren Kommunen neben den Urnen gestanden hatten, starben in Frühjahr an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Aktuell ist das Infektionsgeschehen in Frankreich stabil, doch von einer Entspannung der Lage kann keine Rede sein. Seit dem 15. Dezember dürfen die Franzosen wieder ihre Wohnungen verlassen, vorher galt ein sechswöchiger Lockdown, der das öffentliche Leben und die Bewegungsfreiheit des Einzelnen stark einschränkte. Nun gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Die Zahl der Neuinfizierten liegt im Mittel bei 10 000 pro Tag. Insgesamt sind in Frankreich mehr als 58 000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.