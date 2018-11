18. November 2018, 13:29 Uhr Bundestag Macrons Rede im Livestream

Am Volkstrauertag spricht Emmanuel Macron im Bundestag über die deutsch-französischen Beziehungen.

Die Beziehung des französischen Präsidenten zu Bundeskanzlerin Angela Merkel war zuletzt nicht ganz so innig wie sonst.

"Unis" ("vereint"): Das hat Emmanuel Macron vor genau einer Woche zu einem Bild mit Angela Merkel getwittert. Beim großen Weltkriegsgedenken in Frankreich haben Frankreichs Präsident und die Bundeskanzlerin Innigkeit demonstriert. Tatsächlich hat Merkel ihren Vertrauten Macron zuletzt aber verärgert, weil sie zögerlich auf seine Initiativen, etwa zur EU-Digitalsteuer oder zum EU-Finanzminister, reagiert.

Eine Woche nach dem eindrücklichen Gedenken in Paris ist Macron nun in Berlin zu Gast. Im Reichstag spricht er über die deutsch-französischen Beziehungen. Macron ist für seine packenden Reden bekannt. Wettert er vor der AfD so heftig gegen Nationalismus wie in seiner Ansprache vor einer Woche? Lässt er sich etwas vom jüngsten deutsch-französischen Knatsch anmerken? Oder will er am Volkstrauertag vor allem eine Nachricht an die Bundesrepublik schicken: "unis"?