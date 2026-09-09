In der CDU Sachsen-Anhalt ist die Debatte um die Frage, wer die Partei aus der Krise führen soll, voll entbrannt. Der Wahlverlierer, Parteichef und noch amtierende Ministerpräsident Sven Schulze hatte ja nach der Wahl schon eine Neuwahl der Parteiführung für den Herbst angekündigt, und mit Sepp Müller gab es auch schnell einen Kandidaten für die Nachfolge , dem es an Selbstbewusstsein nicht mangelt.

Da kam es am späten Dienstagnachmittag einer Art Plot Twist gleich, dass Sven Schulze offenbar nicht dran denkt, das Feld ganz zu räumen: In einer Kampfabstimmung ließ er sich zum Chef der stark geschrumpften neuen Landtagsfraktion wählen. SZ-Korrespondentin Iris Mayer berichtet über das Stühlerücken in Magdeburg – und erklärt, was die Personalien für die anstehende Regierungsbildung bedeuten könnten.

So oder so dürfte der künftige Ministerpräsident Ulrich Siegmund heißen, und manch einer hofft vielleicht, dass seine AfD sich entzaubern möge, wenn sie denn mal an der Regierung ist. Mein Kollege Jens Schneider, der die AfD lange begleitet hat, hat Zweifel, ob diese Rechnung aufgehen kann.

Das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt dürfte die Politik in Deutschland verändern – und den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Der neue Wahlspruch von SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig heißt „Frau gegen Blau“. Meine Kolleginnen Ulrike Nimz und Jana Stegemann berichten aus Schwerin.

Bei der Generaldebatte im Bundestag dürfte es heute auch vor allem um den Wahlsieg der AfD gehen. Zuerst redet als Oppositionsführerin AfD-Chefin Alice Weidel, darauf folgt Bundeskanzler Friedrich Merz.

Bei der Basketball-WM der Frauen hat die deutsche Nationalmannschaft am späten Dienstagabend in Berlin die Mannschaft aus Südkorea besiegt – und dadurch das Viertelfinale erreicht. Sport-Reporter Jonas Beckenkamp war von dem Auftritt der Deutschen beeindruckt. Am Donnerstag aber warten die Europameisterinnen aus Belgien.

Was heute wichtig ist

Schulze gewinnt die Machtprobe – dank seiner eigenen Stimme. Knapp ist Noch-Ministerpräsident und Wahlverlierer Sven Schulze zum Vorsitzenden der Unionsfraktion in Magdeburg gewählt worden. Spekulationen darüber, ob einzelne CDU-Abgeordnete zur AfD wechseln könnten, wies er zurück. Es werde „keinerlei Gespräche“ mit der AfD geben. Zum Artikel

USA greifen erneut iranische Ziele bei Insel Charg an. Die Angriffe richten sich unter anderem gegen Öltanker und sollen offenbar dazu dienen, Iran wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Auch bei der Straße von Hormus soll es Angriffe geben. Der Ölpreis stieg sofort. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV Fast 2000 mutmaßliche Fälle sexualisierten Fehlverhaltens in der Bundeswehr. Eine Liste aus dem Verteidigungsministerium offenbart so viele inakzeptable Vorkommnisse in der Truppe in den vergangenen fünf Jahren, dass Generalinspekteur Breuer eine Mahnung ausspricht. Immer wieder kommt es in Bundeswehrkasernen zu sexuellen Übergriffen. Zum Artikel

USA kündigen Einfuhrverbot für einige kanadische Waren an. Motorräder, Molkereiprodukte und Alkohol: Ab dem 29. September dürfen einige Produkte aus Kanada nicht mehr eingeführt werden, wie aus Dekreten von US-Präsident Trump hervorgeht. So will Washington den Druck erhöhen, um Ottawa zum Einlenken im Zollstreit zu bewegen. Zum Liveblog zur US-Politik

Weitere wichtige Themen

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Digitalwende Mozilla-Chef warnt vor europäischem KI-Alleingang Europa sollte im KI-Wettbewerb nach Ansicht von Mozilla-Präsident Mark Surman nicht auf einen eigenen Technologie-Stack setzen. Er fordert offene Technologien, eine Zusammenarbeit der Mittelmächte und deutlich mehr Ressourcen für die KI-Sicherheit. Auch wichtig: Welche neuen Regeln die EU-Kommission für öffentliche Aufträge plant. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Die EU entdeckt die Arktis als Sicherheitsraum. Die Arktis wird zum geopolitischen Brennpunkt. Die EU reagiert mit einer neuen Strategie, Investitionen in Grönland und Plänen für Untersee-Datenkabel Richtung Asien. Ziel ist, Handelswege, kritische Infrastruktur und Europas Sicherheit gegenüber Russland, China und den USA zu stärken. Zum Briefing