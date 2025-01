Showdown in Caracas

Der Despot Nicolás Maduro hat die Wahl gefälscht – und will sich nun trotzdem noch mal als Präsident Venezuelas vereidigen lassen. Die Opposition versucht, das mit einem geradezu halsbrecherischen Plan zu verhindern.

Von Benedikt Peters

Kommt er oder kommt er nicht? Das ist die große Frage, die in diesen Tagen über Venezuela schwebt. Edmundo González war im September ins Exil nach Spanien geflohen. Ihm drohte in Venezuela die Verhaftung, nachdem er die Dreistigkeit besessen hatte, den Machthaber Nicolás Maduro bei einer Präsidentschaftswahl herauszufordern – und diese Wahl dann, nach allem, was man weiß, auch noch zu gewinnen. Maduro hingegen ließ sich selbst von der von ihm kontrollierten nationalen Wahlbehörde zum Sieger ausrufen und verfolgte die Opposition, allen voran deren Anführerin María Corina Machado, die seitdem abgetaucht ist, und eben den 75-jährigen ehemaligen Diplomaten González.