Die pakistanische Regierung verschärft ihr Vorgehen gegen die Partei des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Imran Khan. Sie ließ am Montag mehrere Spitzenpolitiker der PTI festnehmen. Am Sonntag hatte Präsident Asif Ali Zardari bereits den Notstand in der an Afghanistan grenzenden Provinz Khyber Pakhtunkhwa ausgerufen und die dort von der Khan-Partei gestellte Regionalregierung suspendiert. Als Grund wurde angeführt, die PTI unternehme nicht genug gegen islamistische Gewalt. Das Khan-Lager wies dies zurück. Es warf der Regierung vor, sie wolle in Wahrheit einen geplanten Marsch von Khans Anhängern auf die Hauptstadt Islamabad verhindern. Die Demonstranten wollen mit dem Protestzug die Freilassung des 74-jährigen Khan erwirken. Auch drei Schwestern Khans sowie Hunderte seiner Unterstützer waren in Gewahrsam genommen worden.