5. November 2018, 12:17 Uhr Leserdiskussion Ihre Meinung zu Maaßens Abschiedsrede

In Deutschland sei er "als Kritiker einer idealistischen, naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik bekannt", sagte Maaßen in seiner Rede.

Hans-Georg Maaßen kann möglicherweise nicht ins Bundesinnenministerium wechseln. Der entlassene Verfassungsschutzchef hat in seiner Abschiedsrede heftige Kritik an der SPD und den Medien geäußert und über einen Wechsel in die Politik gesprochen.

