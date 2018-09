13. September 2018, 13:54 Uhr Verfassungsschutzpräsident SPD fordert Maaßens Entlassung: "Merkel muss jetzt handeln"

Deutliche Kritik an Seehofer und Maaßen

Die Einlassungen von Verfassungsschutzpräsident Maaßen vom Mittwoch genügen der SPD nicht: Parteiführung und Bundestagsfraktion fordern seine Absetzung.

Hinter Maaßen könne sich die Regierung nicht länger versammeln, sagt SPD-Vorstandsmitglied Pistorius.

Bundesinnenminister Seehofer hatte Maaßen zuvor Rückendeckung gegeben.

Wegen des Koalitionsstreits um Maaßen ist für den Nachmittag ein Krisentreffen im Kanzleramt einberufen worden.

Die SPD-Spitze fordert von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen abzusetzen. "Für die SPD-Parteiführung ist völlig klar, dass Maaßen gehen muss. Merkel muss jetzt handeln", schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf Twitter mit Blick auf Maaßens Einlassungen zu ausländerfeindlichen Vorfällen in Chemnitz.

Auch für den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) ist Maaßen nicht mehr tragbar. "Das Verhalten von Herrn Maaßen als Behördenleiter des Verfassungsschutzes fällt auf die Regierung ingesamt zurück. Hinter ihm kann man sich nicht länger versammeln", sagte er der Süddeutschen Zeitung. "Wir dürfen da als SPD nicht länger zusehen." Pistorius ist auch Mitglied im SPD-Parteivorstand.

Wegen der Personalie Maaßen findet am Nachmittag um 15.30 Uhr ein Krisentreffen im Kanzleramt statt, an dem die Parteivorsitzenden Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles teilnehmen.

Auch Grüne und Linke verlangen Maaßens Entlassung

Bundesinnenminister Seehofer (CSU) hatte sich am späten Mittwochabend hinter Maaßen gestellt, nachdem beide vom Innenausschuss des Bundestags befragt worden waren. In seiner Haushaltsrede am Donnerstagmorgen untermauerte Seehofer seinen Entschluss, während die Stimmen des Koalitionspartners lauter wurden, die eine Entlassung Maaßens forderten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist Seehofers Innenministerium unterstellt.

Juso-Chef Kevin Kühnert verlangte, die Koalition mit der Union infrage zu stellen, sollte Maaßen im Amt bleiben. SPD-Fraktionsvize Eva Högl sagte im Bundestag, ihre Partei sei nicht überzeugt, dass Maaßen das Vertrauen in die Sicherheitsbehörde wiederherstellen konnte. "Deswegen halten wir ihn, und das sage ich für die SPD-Fraktion, leider nicht mehr für den Richtigen an der Spitze des Verfassungsschutzes." Unter Applaus von Fraktions- und Parteichefin Andrea Nahles fügte Högl hinzu: "Und Herr Seehofer, deswegen bitte ich Sie noch einmal darüber nachzudenken, und Frau Bundeskanzlerin, auch Sie bitte ich an dieser Stelle, für Klarheit zu sorgen."

Högl schloss in mehreren Interviews allerdings einen Bruch des Regierungsbündnisses aus. Die SPD werde wegen Maaßen nicht die Koalition verlassen, "denn wir haben eine ganze Menge mehr auf der Agenda, von Miete über Rente, Pflege bis zu Arbeitsmarkt, und das wollen wir schon auch noch umsetzen in den nächsten Jahren", sagte sie im RBB.

Aus der Opposition verlangten Grüne und Linke ebenfalls die Entlassung Maaßens.

Maaßen steht auch wegen Kontakten zur AfD in der Kritik

Der Verfassungsschutzpräsident hatte vergangene Woche in einem Interview gesagt, seiner Behörde lägen keine belastbaren Informationen für Hetzjagden in Chemnitz vor. Auch gebe es keine Belege dafür, dass das im Internet kursierende, erstmals von "Antifa Zeckenbiss" hochgeladene Video zu "diesem angeblichen Vorfall" authentisch sei. Kritiker werfen Maaßen vor, die Chemnitzer Ereignisse zu verharmlosen und rechten Gruppen oder Parteien wie der AfD in die Hände zu spielen.

Maaßen steht schon seit längerem auch wegen Kontakten zur AfD in der Kritik. Aufgrund von Aussagen einer Parteiaussteigerin steht der Vorwurf im Raum, Maaßen habe der AfD Ratschläge gegeben, wie sie eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz vermeiden könne. Maaßen hat Treffen mit AfD-Politikern bestätigt, eine Beratung aber dementiert.

Nach Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" soll Maaßen Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht 2017 bereits Wochen vor dessen Veröffentlichung an die AfD weitergegeben haben. Maaßen wies diese Vorwürfe zurück. Die ARD zitierte den AfD-Politiker Stephan Brandner, Maaßen habe ihm bei einem Treffen am 13. Juni Zahlen aus dem Bericht genannt, der "noch nicht veröffentlicht" gewesen sei. "Wir haben uns da über verschiedene Zahlen unterhalten, die da drinstehen." Der Bericht erschien erst fünf Wochen später. Es sei dabei um islamistische Gefährder und den Haushalt des Verfassungsschutzes gegangen.