Das Gebiet, in dem Lynetteholm am Öresund bis 2070 vor der dänischen Hauptstadt entstehen soll.

Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Lynetteholm. Als der damalige Premierminister Lars Løkke Rasmussen im Oktober 2018 im Spiegelsaal von Schloss Christiansborg den Dänen seinen kühnen Plan vorstellte, da sprach er den Namen fast andächtig aus. Lynetteholm: eine neue Insel, menschengemacht. Aus dem Meer gehoben dank der Tatkraft dänischer Politiker. Den Bürgern Kopenhagens Schutz und bald Heimat zugleich. Ein Bollwerk gegen die Sturmfluten der Zukunft, Wohnungen und Arbeitsplätze für 35 000 Bürger, bei Bau-Ende, im Jahr 2070 dann, auch U-Bahn-Anschluss.

Ein Bauprojekt "so groß, dass einem schwindelig wird", wie die Zeitung Politiken schrieb, eines der größten der dänischen Geschichte. Die Insel, sagte der Premierminister, werde auf einen Schlag die Herausforderungen der Hauptstadt bei Klimawandel und Wohnungsmangel lösen. Und das Beste, so Rasmussen: Das Projekt finanziere sich auch noch selbst. Lynetteholm, fasste der Premierminister sein Entzücken schließlich zusammen, sei "eine Art Kinderüberraschungs-Ei".

100 Millionen Kubikmeter Sand und Erde müssen für Lynetteholm bewegt werden. Wenn man dem Bauherren glauben darf, dann werden die Kopenhagener belohnt mit einem Idyll. Die städtische Entwicklungsgesellschaft By&Havn schwärmt von einer "grünen Küstenlandschaft" mit Lagunen, Stränden, Lärchen- und Eichenwäldchen. Und über allem stehe "die Rücksicht auf die Natur und die Meeresumwelt".

Beim Baustart wurde ein irres Tempo vorgelegt. Dann stieg giftiger Schaum auf

Die Dänen waren erst einmal baff von dem visionären Projekt, das der Premierminister und der Kopenhagener Bürgermeister da 2018 aus dem Hut gezaubert hatten. Mindestens so verblüffend war das Tempo, mit dem das Projekt dann vorangetrieben wurde. Im Juni 2021 wurde der Bau von Lynetteholm im Parlament von einer großen Mehrheit der Parteien beschlossen, einzig die rotgrüne Einheitsliste scherte aus. Und Anfang 2022 schon begann By&Havn mit dem Aushub. Ein irres Tempo für ein Jahrhundertprojekt.

Schon bald aber meldeten sich erste Stimmen mit dem Verdacht, unter der süßen Schokoladenschicht des Eies könnte sich auch manch böse Überraschung verbergen. Bürger klagten, man habe sie in dem Prozess nicht gehört, Meeresschützer kritisierten die Umweltverträglichkeitsprüfung als schlampig. Der giftige Schaum, der nach den ersten Aushuben in Teilen des Hafens trieb, gab böse Schlagzeilen.

Als im Sommer mit einem Mal das Nachbarland Schweden lautstark protestierte gegen die Verklappung des Aushubs in der Bucht von Køge, da gab es den ersten Krach auch unter Parlamentariern - es kam heraus, dass die Regierung ihnen schlicht verschwiegen hatte, dass Schweden schon im Vorfeld auf Ministerial-Ebene protestiert und genauere Untersuchungen gefordert hatte.

Detailansicht öffnen Als damaliger Ministerpräsident von Dänemark verkündete Lars Løkke Rasmussen 2018 die Pläne für die künstliche Insel. Er versprach ein Bollwerk gegen künftige Sturmfluten, Wohnungen und Arbeitsplätze für Zehntausende. (Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP)

Und mit einem Mal gewann eine größere Frage mehr Prominenz in der Debatte: Was eigentlich bedeutet der Bau von Lynetteholm für den Zustand der jetzt schon labilen Ostsee? Und warum wurden die anderen Ostsee-Anrainerstaaten wie Deutschland oder Polen nicht im Vorfeld konsultiert wie in der Vergangenheit üblich? "Unsere größte Sorge ist, das Lynetteholm die ohnehin gefährdete Balance in der Ostsee weiter zerstören könnte", sagt Michael Løvendal Kruse vom Dänischen Naturschutzbund.

Der Ostsee geht es nicht gut. Ihr Zustand sei "teilweise dramatisch und unnatürlich", sagt auch Hans Burchard, physikalischer Ozeanograf am Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Es fehlt ihr der Sauerstoff vor allem in tieferen Lagen. Wichtig ist das zum Beispiel für die Dorschbestände: Die Eier des Dorsch schweben in Wasserlagen von einer bestimmten Dichte. Wenn der Sauerstoffgehalt zu gering ist, überleben sie nicht.

Der einzige Belüftungsmechanismus der Ostsee aber ist der Einfluss von salz- und sauerstoffhaltigem Wasser aus der Nordsee. Wasser also, das durch den Großen und den Kleinen Belt, aber auch durch den Öresund einströmt. "Das salzigste und das dichteste Wasser überhaupt, das in die Ostsee einströmt, kommt durch den Öresund", sagt Hans Burchard.

Der Öresund ist dort wie ein Flaschenhals. Der Salzwasserzufluss in die Ostsee ist gefährdet

Der Öresund aber ist nicht breit und flach dazu: an manchen Stellen gerade mal acht Meter tief. Ein Flaschenhals also. Umso wichtiger sind die drei tiefen unterseeischen Rinnen im Öresund, durch die salzhaltiges Wasser strömen kann. Lynetteholm aber würde eine dieser Rinnen, den Kongedybet, komplett blockieren. "Es wäre zu erwarten, dass dadurch weniger Salzwasser in die Ostsee strömt", sagt Hans Burchard.

Normal, sagt Burchard, wären in einem solchen Falle die Konsultationen mit anderen Ostseeanrainern und eine Untersuchung des Effekts auf die Belüftung anderer Ostseegebiete. "Es ist wie an einem Flusslauf mit vielen Ländern: Die Dänen sitzen hier stromauf. Usus wäre eine gewisse internationale Kollaboration und Transparenz." Beides aber gibt es nicht. Die Studien im Vorfeld des Baus waren allein auf Dänisch veröffentlicht worden.

Detailansicht öffnen Auf dem gelb markierten Gebiet am Öresund soll in Kopenhagen auf 280 Hektar die Insel Lynetteholm entstehen. (Foto: SZ-Karte/Mapcreator.io/HERE; Quelle: Verkehrsministerium Dänemark)

Morten Holtegaard Nielsen vermutet "Absicht" hinter diesem Vorgehen. Nielsen ist studierter Ozeanograf und Ingenieur und arbeitet als selbstständiger Berater, er hat das Projekt von Anfang an kritisch begleitet, unter anderem in einer Expertenanhörung im Parlament. "Sie verkaufen Lynetteholm als Hochwasserschutzprojekt", sagt Nielsen. "In Wirklichkeit aber ist es für den Bauherren By&Havn viel mehr eine Geldmaschine, ein Immobilienprojekt."

Er verweist auf die Änderung der Insel-Pläne durch By&Havn im Jahr 2020: Plötzlich war Lynetteholm nicht mehr wie ursprünglich geplant 190 Hektar groß, sondern 280 Hektar. Das aber bedeute für By&Havn ungleich größere Gewinne, glaubt Nielsen, schon durch die gestiegene Menge an Füllmaterial, das nun in den Öresund gekippt wird: Die Firma benützt dafür Aushub von anderen Baustellen, dessen Entsorgung sie sich gut bezahlen lässt. "Erst durch die Vergrößerung der Insel aber", sagt Nielsen, "kommt es zur kompletten Blockade der Kongedybet-Rinne."

Für die Brücken über den Großen Belt und den Öresund galten strengere Auflagen

Auf eine Anfrage der Süddeutschen Zeitung reagierte By&Havn nicht. Die Firma beruft sich auf ein Umweltverträglichkeitsgutachten des Dänischen Hydraulik-Institutes DHI, welches dem Projekt grünes Licht gibt. Das DHI errechnete eine mögliche Reduktion von Wasser- und Salzdurchfluss von 0,25 Prozent - und erklärte auch diese Zahl für vernachlässigbar, weil der steigende Meeresspiegel in wenigen Jahren diesen Rückgang automatisch wieder ausgleichen werde. Dass das Gutachten den Klimawandel quasi zum Verbündeten des Bauprojekts machte, war nicht das einzige Detail in der Studie, das die Kritiker provozierte.

Einer, der die DHI-Studie öffentlich als mangelhaft angreift ist Jacob Steen Møller. Er nennt sie "oberflächlich" und "vereinfachend", das Klimawandelargument "schlicht dumm". Møller ist nicht irgendwer, der studierte Wasserbauingenieur war einst selbst für DHI tätig - als Projektdirektor für die Umweltstudien zu den Brücken über den Großen Belt und den Öresund, auch diese Jahrhundertprojekte. "Eine Zahl von 0,25 Prozent mag klein erscheinen", sagt Møller. "Aber der Salzzufluss in die Ostsee ist ein sehr sensibler Mechanismus. Und die Rechnung ist voller Unbekannter. Je weniger Wandel du zulässt, umso mehr bist du auf der sicheren Seite."

Mit Rücksicht auf das Ökosystem in der Ostsee machte die Politik deshalb bei den großen Projekten der Vergangenheit eine strenge Auflage: "Wir mussten beim Bau der großen Brücken eine Nulllösung erarbeiten", sagt Møller. Akzeptiert wurden nicht eine Zuflussminderung von 0,5 Prozent und nicht eine von 0,25 Prozent - akzeptiert wurde am Ende nur ein Bau, der Null Änderung des Wasser- und Salzeinflusses in die Ostsee zur Folge hatte. "Das machte die Projekte viel teurer. Aber die Politik stand dahinter", sagt Jacob Steen Møller. Er verstehe nicht, warum bei Lynetteholm nun auf die Nulllösung verzichtet werde. "Es ist eine radikale Abkehr von den Praktiken der Vergangenheit."

Detailansicht öffnen Der Bau hatte schon ein halbes Jahr begonnen, als nach harter Kritik Bürgerversammlungen dazu angekündigt wurden: Protest gegen das Großprojekt im Sommer 2021 vor dem dänischen Parlament. (Foto: Emil Helms /imago images/Ritzau Scanpix)

Ebenso die Tatsache, dass die Regierung diesmal mit der Ausnahme von Schweden offenbar kein anderes Ostseeland kontaktiert hatte. "Unglaublich" sei es, sagt Frederik Sandby von der dänischen Klimabewegung, dass Dänemark, anders als früher, die Espoo-Konvention der UN ignoriere, der zufolge Nachbarstaaten anzuhören sind bei Projekten, die länderübergreifend Einfluss haben können auf die Umwelt. "Deutschland und Polen müssten angehört werden: Seid Ihr einverstanden mit dieser Insel?" Sandbys Organisation hat selbst Kontakt aufgenommen mit Gruppen wie Greenpeace in Deutschland. "Aber wir mussten erst alle Unterlagen selbst übersetzen, die sind alle nur auf Dänisch, das ist verrückt."

Von "undemokratischem" Entstehungsprozess und "Skandal" spricht eine Politikerin

Die kritischen Stimmen werden nun lauter. Die große liberale Zeitung Politiken forderte ebenso einen zumindest vorübergehenden Baustopp wie eine Gruppe von Christdemokraten und Anne Rasmussen, eine prominente Parlamentarierin der Liberalen, die den "undemokratischen" Entstehungsprozess von Lynetteholm einen "Skandal nennt. Lynetteholm könne zum Stöpsel im Ostseezufluss werden, schrieb Politiken: "Wie ein kleines Blutgerinnsel in einem schwachen Körper kann das katastrophale Folgen haben."

Die Stadtverwaltung und Bauherr By&Havn reagierten - ein halbes Jahr nach Baubeginn - auf die Kritik am demokratischen Defizit mit der Ankündigung einer "Bürgerversammlung". Leiten soll die der frühere Entwicklungshilfeminister Christian Friis Bach, der der Zeitung Berlingske sagte, die Bürger dürften nun zumindest noch an solchen Diskussionen teilhaben: "Soll es auf Lynetteholm Schafe oder Hochhäuser geben?"

Gebaut, heißt das, wird auf jeden Fall. Meeresforscher Morten Holtegaard Nielsen war vergangene Woche erst mit seinem Boot wieder vor Ort. "Sie arbeiten in vollem Tempo weiter", berichtet er. "Jetzt sind sie schon ein Stück weit in den Öresund vorgerückt: Die Blockade der Rinne hat begonnen."