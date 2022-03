Von Tomas Avenarius, Lwiw

Die Klinik liegt am Stadtrand, auf einem Hügel, umgeben von einem Park. Ein wuchtiges Gebäude, das Anmutung und Geruch des alten Ostens verströmt und wie eine uneinnehmbare Schutzburg wirkt für die, für welche sie da ist: Kinder. Dr. Bohdan Malovanyyi steht in seinem weißen Kittel auf einem der Gänge des riesigen Gebäudes und schüttelt leicht angewidert den Kopf: Nein, es sei bisher keinesfalls so, dass er und seine Kollegen in seinem Krankenhaus unterscheiden müssten zwischen Patienten, denen zu helfen noch Sinn mache und solchen, für die man nichts mehr tun könne, sagt der Kinderchirurg: "Das stimmt nicht."

Noch immer gibt es, wenn man dem Doktor glauben will, genug Betten und Medikamente auf seinen Stationen. "Aber", so der Mediziner, "die Zahl der Patienten steigt". Das UN-Kinderhilfswerk Unicef hatte am Vortag erklärt, einzelne Krankenhäuser in der westukrainischen Stadt Lwiw seien bereits derart überfüllt mit Flüchtlingen, dass es zur Triage komme, dass schwerkranke oder besonders massiv verletzen Kinder mit schwarzen Aufklebern als hoffnungslose Fälle gekennzeichnet werden müssten. Doch die Unicef-Warnung vor dem drohenden Kollaps des Gesundheitssystems und damit auch der Versorgung verletzter Kinder ist in den Wirren des Krieges offenbar verzerrt worden, der Doktor jedenfalls bestätigt sie nicht und will auch nichts davon gehört haben aus anderen Kliniken der Stadt.

Noch ist dieser Krieg in Lwiw selbst gar nicht richtig angekommen

Das mag sein. Aber noch ist dieser Krieg in Lwiw selbst gar nicht richtig angekommen. Anders als Städte wie Kiew, Kharkiv oder Mariupol wird die Großstadt nahe der polnischen Grenze bisher nicht beschossen. Sie bleibt so weiter Fluchtburg und Drehscheibe für Vertriebene aus dem gesamten Land. Gut zwei Millionen Menschen sind schon aus der Ukraine geflohen vor dem Krieg, der vor drei Wochen mit der Invasion von rund 160 000 Soldaten aus dem Nachbarland Russland, mit Tausenden Panzern und Geschützen begonnen hatte.

Rund 100 000 Flüchtlinge überqueren täglich die Grenze nach Polen, jeden Tag kommen laut Unicef mehr als 75 000 Kinder im gesamten Land zum Strom der Vertriebenen dazu. Babys, Kleinkinder und Heranwachsende sind dem Bombardement in Städten wie Kiew, Sumi, Kharkiw oder Mariupol noch schutzloser ausgeliefert als die Erwachsenen.

"Vor allem die Evakuierung kranker oder verletzter Kleinkinder ist schwierig"

Die Frage, wann das gesamte Gesundheitssystem auch in Lwiw zusammenbricht, ist daher eine, die sich von selbst beantwortet. Das wird auch Doktor Malovanyyj wissen. "Vor allem die Evakuierung kranker oder verletzter Kleinkinder ist schwierig", sagt er. "Es braucht Züge, in denen sie auf der Fahrt weiter betreut werden können." Der Arzt wirkt müde. Er mag noch Betten haben, aber die Medikamente werden knapp. Wichtige Pharmafabriken liegen in der weitgehend eingekesselten Hauptstadt Kiew, große Teile der verfügbaren Arzneimittel gehen zudem an die Armee. Der Mangel ist vorgezeichnet. Der Doktor sagt: "Das muss jetzt alles durch internationale Hilfe ausgeglichen werden."

Mehr als vier Dutzend Kinder sind allein in den vergangenen Tagen aus den anderen, den umkämpften Landesteilen wie der Hauptstadt oder dem seit drei Wochen ununterbrochen beschossenen Kharkiv in Malovanyjs Klinik gebracht worden. In einem Zimmer auf der Intensivstation liegen fünf Frühgeborene, die Sauerstoffballons über ihnen sind größer als die Köpfe der Babys. Die winzigen Körper liegen unter quietschgelben Decken, bunte Autos mit lachenden Scheinwerfern sind darauf gedruckt, bei einem der Babys ist der Schnuller an die Brust geklebt. Szenen aus einer freundlichen, einer untergegangen Kinderwelt.

Über Sofia und Diana flackern die Lampen des EKGs und die Monitore, Intubations- und Sauerstoffschläuche führen in kleine Münder und Nasen, Infusionen sind gelegt. Katharina Pavlenko, die Mutter der Zwillinge, streichelt Sophia am Kopf. Das Mädchen reagiert nicht. Die Zwillinge wurden im September 2021 geboren, drei Monate vor Termin, der Vater hat sich offenbar davongemacht. Aber darüber redet die 39-jährige Ingenieurin nicht. Sie steht da, neben ihren Töchtern, hilflos, in einem weißen Schutzanzug, mit lilafarbenen Hausschuhen, ein Herz ist darauf gestickt.

"Die beiden Kinder haben sich in Kiew im Luftschutzkeller mit Viren angesteckt"

Pavlenkos Frühchen waren ungewöhnlich schwach nach der Geburt, mussten auf die Frühgeborenen-Station, kamen in den Inkubator. Als es endlich besser wurde, als sie auf dem Weg waren zu einem normalen Leben, begann am 24. Februar der Krieg. Pavlenko und die Zwillinge mussten in den Luftschutzkeller, wurden erst nach Tagen mit anderen Patienten in einem speziellen Zug in das 650 Kilometer entfernte Lwiw evakuiert, kamen dort in das alte Kinderkrankenhaus am Stadtrand. "Erst wollten sie uns mit dem Bus nach Lwiw bringen, aber dann gab es zum Glück den Zug, sagte die Mutter. "Der Zug, das war gut."

Wie es weitergeht mit Sofia und Diana, ist unklar. Katharina Pavlenko könnte mit den Zwillingen vielleicht nach Polen gebracht werden - wenn sich der Gesundheitszustand von Diana und Sofia wieder stabilisiert hat, wenn sie sehr viel Glück haben. Aber es wäre wohl schwierig, selbst wenn sich ein Transport ins Nachbarland finden ließe.

Zwischen den Betten mit den über die beiden winzigen Kinderkörper gebreiteten quietschgelben Decken steht Vira Primakowa. Die Medizinerin strahlt die unerschütterliche Ruhe aus, die wahrscheinlich die einzige professionelle Haltung ist, einem Schicksal wie dem von Katharina Pavlenko und ihren Töchtern Diana und Sofia zu begegnen. "Die beiden Kinder haben sich in Kiew im Luftschutzkeller mit Viren angesteckt, ihre Lungen sind stark angegriffen", sagt die Ärztin. Jeder Schnupfen, jeder neue Infekt bringe die Kinder in Lebensgefahr, eines der Mädchen habe auch noch Nierenprobleme. Die Mediziner redet nicht mehr weiter in Anwesenheit der Mutter. Sie drückt nur mit einem kurzen Blick aus, welche Chancen Diana und Sofia haben. Sie sind gering.