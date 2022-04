Lwiw galt in den vergangenen Wochen als sicherer Ort in der Ukraine. Jetzt schlagen auch hier Raketen ein. Die Bewohner reagieren mit bewundernswerter Gelassenheit.

Von Jan Heidtmann, Lwiw

Zweimal ertönten in der Nacht von Montag auf Dienstag noch die Sirenen, die vor Raketeneinschlägen warnen. Einmal kurz vor der Ausgangssperre, die um 23 Uhr beginnt, und einmal mitten in der Nacht. Doch diesmal blieb Lwiw von Zerstörungen verschont. Ob das an der gut funktionierenden Raketenabwehr rund um die Stadt ganz im Westen der Ukraine liegt oder ob es ein Fehlalarm war - es ist am Dienstagmorgen noch unklar. Klar ist nur, das die relative Ruhe der vergangenen zwei Wochen vorüber ist.