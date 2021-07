Von Tanja Rest

Unter den Tonnen von Taschen, welche die Modeindustrie allmonatlich über der Menschheit abwirft, sind einige wenige, für die ganz eigene, exklusive Gesetze gelten. Die Rede ist nicht von den sogenannten "It-Bags", also dem neuesten heißen Scheiß, den die Influencerin eine Saison lang am Arm baumeln haben muss, bevor sie ihn gähnend wieder aussortiert. Die Rede ist von zeitlosen Renommierstücken. Taschen in dieser Kategorie funktionieren wie ein Zeichensystem, das Eingeweihte auf der ganzen Welt sofort lesen können: edelste Herkunft, sündhaft teuer, keine Sales, mit einer besonderen Geschichte verknüpft und in der Form unerbittlich festgelegt. Für die begehrtesten unter ihnen gilt außerdem noch dies: Sie sind nicht einfach zu bekommen.

Für Hermès-Ikonen wie die "Kelly" (1956 nach der Neu-Fürstin Grace Kelly benannt) oder die "Birkin" (1984 für Jane Birkin entworfen, weil die sich für Flugreisen eine Tasche mit viel Stauraum wünschte) werden Wartelisten geführt, von denen es heißt, nicht einmal Superstars wie Madonna oder Beyoncé könnten sich an die Spitze kaufen. Ergattert man eine solche Begleiterin dann doch - der Preis beginnt derzeit bei etwa 7000 Euro, nach oben gibt es fast keine Grenzen -, kann man sich immerhin darauf verlassen, dass sie im Wert noch steigen wird.

Eine im Luxusmodesektor des Jahres 2021 einzigartige Form der Verknappung betreibt das Haus Chanel. Es verzichtet nach wie vor auf jegliche Form von E-Commerce. Wer Kleidung, Schuhe oder eine Tasche kaufen will, hat sich s'il vous plaît in einen der weltweit etwa 310 Stores zu begeben, und wer im modischen Nirwana Afrika oder in Idaho lebt, soll eben einen Flug buchen oder es bleiben lassen. Dass die "2.55" (von Coco Chanel im Februar 1955 kreiert) oder die "Boy" (benannt nach ihrer großen Liebe Boy Capel) via Bestell-Button nach Hause kommt, dünkt den Verantwortlichen ein wenig ordinär. Lieber setzt man auf Vor-Ort-Service und die leibhaftige Nähe zur Kundin, das hat bis vor Kurzem ja auch formidabel funktioniert. Was sie in Paris nicht auf dem Zettel hatten, war die Pandemie.

Wie soll man eine nur in Boutiquen erhältliche Ware verkaufen, wenn alle Läden geschlossen sind? "Kein Problem", sagte CEO Bruno Pavlovsky im November im SZ-Interview: "Wenn die Kundin nicht zu uns kommen kann, kommen wir eben zu ihr nach Hause." Das allerdings war nur ein Teil der Wahrheit, wie kürzlich publik wurde: Chanels Umsatz ist im vergangenen Jahr um 18 Prozent gesunken, der Gewinn sogar um 41 Prozent. Seit 2017, als das Haus im Privatbesitz der Familie Wertheimer erstmals Zahlen bekannt gab, fiel das Wachstum sonst immer krachend zweistellig aus.

Nun ist Chanel aber immer noch Chanel. Nicht im Traum fiele es den Verantwortlichen ein, das Wort "Krise" auch nur anzuschauen. Weshalb sie jetzt einfach bekannt gaben, die ikonischsten Taschen um bis zu 15 Prozent zu verteuern und dies mit einer überfälligen Harmonisierung der Preismärkte begründeten. Als die Sache ruchbar wurde, bildete sich vor der Boutique in Seoul eine Menschenschlangen. Der Branchendienst Business of Fashion hat nachgemessen: Sie war doppelt so lang wie sonst.