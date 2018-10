14. Oktober 2018, 18:53 Uhr Luxemburg Regierungswechsel möglich

Laut Umfragen droht der regierenden Koalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen das Aus. Im Wahlkampf konnte keine Partei begeistern, Beobachter sprechen sogar von einer "Wahlkampfverweigerung".

Von Thomas Kirchner, Brüssel

In Luxemburg ist am Sonntag ein neues Parlament gewählt worden. Die rund 257 000 Wahlberechtigten, für die Wahlpflicht besteht, entschieden über 60 Sitze in der "Chamber", der Abgeordnetenkammer. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Umfragen zufolge könnte die seit 2013 regierende Koalition von Liberalen (DP), Sozialdemokraten (LSAP) und Grünen unter Führung des liberalen Xavier Bettel, 45, abgewählt werden.

Möglicherweise kommt dann die konservative Christlich Soziale Volkspartei (CSV) unter Führung von Claude Wiseler, 58, wieder an die Macht. Sie hat seit 1953 insgesamt 55 Jahre lang die luxemburgischen Regierungschefs gestellt und könnte eine Koalition mit den Liberalen, aber auch mit den Grünen bilden. Wiseler hat sich für alle Konstellationen offen gezeigt und nur ein Bündnis mit der rechtskonservativen ADR ausgeschlossen. Während sich Premier Bettel vor der Wahl nicht festlegte, plädierten der sozialdemokratische Wirtschaftsminister Etienne Schneider und der grüne Spitzenkandidat François Bausch für eine Fortsetzung von "Gambia". So wird die Koalition genannt, weil ihre Parteifarben rot, blau und grün jenen der gambischen Flagge entsprechen.

2013 hatte die Macht unter dramatischen Umständen gewechselt. Die CSV erhielt die Quittung für eine Geheimdienstaffäre um illegale Abhöraktionen und verbreitete Unzufriedenheit über den zunehmend unmotiviert wirkenden Premier Jean-Claude Juncker. Sie sank von 26 auf 23 Sitze ab. Zwar blieb sie damit deutlich stärkste Partei, doch hatten Bettel und Schneider sich insgeheim verabredet und machten das neue Bündnis noch in der Wahlnacht komplett. Die CSV musste zerknirscht in die Opposition. Juncker, so heißt es, war sich seiner Sache so sicher, dass er nicht einmal die Telefonnummern möglicher Partner zur Hand hatte.

Der Coup sorgte für böses Blut in Luxemburg, und man hätte annehmen können, dass die Spätfolgen den Wahlkampf beleben. Stattdessen galt er nach allgemeiner Auffassung als der fadeste seit Langem. Der renommierte Journalist Christoph Bumb stellte eine "Wahlkampfverweigerung" fest. Eine inhaltliche Auseinandersetzung über die wichtigen Themen finde nicht statt, schrieb er auf reporter.lu. Am meisten beschäftigen die Luxemburger die Wohnungsnot und die quälenden Staus rund um die Hauptstadt. Innerhalb von zehn Jahren hat die Bevölkerung des zweitkleinsten Landes der EU um rund 100 000 auf 600 000 Bewohner zugenommen. Knapp die Hälfte davon sind nicht-wahlberechtigte Ausländer. Aus Deutschland, Frankreich und Belgien pendeln täglich rund 200 000 Menschen zum Arbeiten nach Luxemburg.